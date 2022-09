Elisabetta Gregoraci, che gaffe, i social non perdonano: “Ignorante”

Vi sono state numerose polemiche in merito ad una gaffe compiuta da Elisabetta Gregoraci, in risposta a tali critiche non si è fatta attendere la risposta da parte della showgirl calabrese, ecco qual è stata la sua replica.

Negli ultimi tempi i social network sono diventati un posto in cui accade di tutto, anche troppo. Ne sanno qualcosa i personaggi famosi, anche se in talune circostanze possono approfittare del mezzo per acquisire in modo semplice ulteriore notorietà, ma dall’altra devono sempre stare in guardia.

Gli utenti sono infatti molto attenti e non perdonano nulla, qualsiasi frase può essere interpretata in qualsiasi modo ed una svista può essere fatale, come è accaduto ad Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore.

Un’altra situazione frequente nei social è quello di postare frasi importanti del passato, e nell’ultimo caso la citazione della Gregoraci riguardava quella detta da Frida Kahlo, ma la presentatrice ha sbagliato il nome della pittrice in Grida, sollevando ironie e malcontento sul web.

Quali critiche ha ricevuto

La citazione era la seguente: “Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa“. Il successivo errore sul nome ha scatenato il putiferio, anche se è stato corretto, ma non in tempo. Oltre a qualche commento ironico, qualche utente è stato particolarmente pesante, uno di essi, in riferimento alla citazione della Kahlo ha scritto: “Caciottara eri e caciottara rimani“. Questa affermazione non è stata digerita dalla diretta interessata.

Come ha replicato

A tal proposito, l’ex moglie di Flavio Briatore ha reagito in questo modo: “Idiota sei, idiota rimani“. Da poco la Gregoraci aveva subito qualche critica per il look molto audace con cui si era presentata sul Red Carpet di Venezia al celebre Festival del cinema nella città lagunare.

Riguardo ai suoi impegni, in queste ore Elisabetta Gregoraci si trova a girare uno spot per la sua Calabria, mentre la settimana prossima la vedremo tra le protagoniste femminili del secondo appuntamento di Nudi per la vita, dopo la prima puntata tutta al maschile del programma condotto da Mara Maionchi su Rai Due, dove l’obiettivo della trasmissione è quella di informare il pubblico per prevenire i tumori.