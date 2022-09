“Non la canto, è politica”, Laura Pausini scatena i social: cosa è accaduto

Nella tv spagnola, Laura Pausini ha destato scalpore per via di un grande rifiuto da parte della cantante, andiamo a vedere cosa è accaduto ed il motivo per il quale è arrivata a tale scelta.

Da anni il successo di Laura Pausini è diventato internazionale, in Sudamerica è tra le artiste musicali più apprezzate ed in Spagna la sua fama è molto vicina a quella italiana, e proprio nel Paese iberico è accaduto un fatto discutibile.

A distanza di due anni dall’ultima volta, la cantante emiliana è stata scelta per la terza volta in carriera come giudice al programma La Voz Espana, corrispondente spagnola a The Voice of Italy.

In giuria, la Pausini affianca Antonio Orozco, Pablo Lopex e Luis Fonsi, quest’ultimo divenuto celebre per il singolo Despacito. A condurre lo show è invece Pablo Matos, il quale in occasione di una delle serate del talent aveva invitato la cantante italiana a cantare Bella ciao viste le sue orgini, ma la sua risposta è stata negativa, in molti dopo quel rifiuto hanno criticato la sua decisione di non cantarla.

I motivi della sua decisione

Ricordiamo come Bella Ciao abbia acquisito un certo successo in Spagna dopo essere stata trasmessa più volta nella serie di successo La casa di carta, ma è soprattutto l’inno cantato dai partigiani durante il periodo di Resistenza al Fascismo.

Ecco quali sono state le parole della Pausini circa il suo rifiuto a cantarla, precisando la sua posizione nel post del suo profilo Facebook : “Il fascismo è stato imbarazzante per tutti, ma nessuno mi deve usare per fare politica, non l’ho mai fatto in 30 anni di carriera”.

Le polemiche

Nonostante la sua giustificazione, in molti sul web hanno polemizzato con l’artista, in particolare sul fatto di essersi rifiutata di aver cantato una canzone antifascista, il cui significato va ben oltre la politica.

Oltre al web, vi sono state polemiche su quanto dichiarato da Laura Pausini anche a livello politico, come nel caso del deputato europarlamentare spagnolo Iban Garcia, ed anche in Italia sta girando la notizia del suo rifiuto ed arrivando le prime critiche.