Striscia la Notizia, arrivano le due nuove veline: ecco chi sono

Tutto pronto per la nuova edizione di “Striscia la notizia”: ecco chi saranno le veline che debutteranno martedì sera su Canale 5.

Le reti televisive sono ormai pronte a riprendere regolarmente le attività dopo la pausa estiva e a tornare a dare appuntamento ai telespettatori con i programmi più amati. Dopo la riconferma di popolari fiction e storici reality show, da Cologno Monzese sono arrivate anche le prime anticipazioni in merito alla nuova stagione di “Striscia la notizia”.

La trasmissione, giunta ormai alla 35esima edizione, ritornerà in onda allo studio 20 del centro di produzione Mediaset martedì 27 settembre su Canale con la conduzione di coppia di Luca Argentero e Alessandro Siani.

Ma la novità più interessante riguarda le veline. Denominate così per via dei fogli che portavano inizialmente ai conduttori nel corso della trasmissione (in gergo chiamati, appunto, “veline”), rappresentano indubbiamente uno dei punti fermi di “Striscia la notizia”, fin dalla prima edizione del 1988. Scopriamo, allora, chi saranno i nuovi volti che danzeranno in studio.

Cosmary Fasanelli: da “Tú sí que vales” a “Striscia la notizia”

I nomi delle veline dell’edizione 2022-2023 arrivano direttamente dai canali ufficiali della trasmissione. Con un annuncio pubblicato sul sito e sui profili social, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca si sono presentate al pubblico come la nuova coppia di “Striscia la notizia”. Si tratta di due volti non del tutto sconosciuti ai telespettatori: entrambe, infatti, in passato sono già apparse sul piccolo schermo. Cosmary Fasanelli, 22 anni, ha debuttato appena 17enne a “Tú sí que vales”. Di lei sappiamo che è originaria di Brindisi e che è cresciuta praticando molti sport, in particolare la danza. Come ballerina, ha preso parte a diversi programmi televisivi arrivando anche a conquistarsi un posto come concorrente ad “Amici”. Solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica: è così che se presenta al pubblico di “Striscia la notizia”.

Chi è Anastasia Ronca

Non dissimile il percorso che ha permesso ad Anastasia Ronca di approdare a “Striscia la notizia”. Anche lei 22enne, originaria di Somma Vesuviana, ha ereditato da sua madre la passione per la ginnastica artistica: anzi, è stata proprio la sua coach! Dopo aver frequentato l’istituto di arte e moda, ha iniziato molto presto a lavorare come modella e fotomodella. Il suo debutto in televisione risale al 2019, quando è apparsa su Italia 1 come Miss Colorado. Due anni dopo, ha preso parte a Temptation Island nelle vesti di tentatrice. Silenziosa e determinata, il suo sogno è quello di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda.