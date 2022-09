Il paradiso delle signore 7, anticipazioni: Agnese costretta a lasciare il magazzino

Dolorosi addii e grandi ritorni: tutte le novità delle prossime puntata della settima stagione de “Il Paradiso delle signore”.

Che le avventure dei protagonisti della Milano degli anni ‘50 fossero destinate a proseguire, era noto già da tempo al grande pubblico. E finalmente, dopo un’estate di riprese, la settima stagione de “Il Paradiso delle Signore” ha preso il via con la prima puntata andata in onda lunedì 12 settembre su Rai 1.

Un ritorno in grande stile, che ha registrato più di 1 milione e mezzo di telespettatori e oltre il 19% di share: di fatto, il miglior debutto in cinque anni, in versione daily della soap. Ad aprire le porte del magazzino è stata la neo direttrice Adelaide di Sant’Erasmo, immediatamente schieratasi contro la capo sarta Agnese Amato e soprattutto la stilista Flora. Un calcio d’inizio che fa presagire un capitolo denso di tensione, azione e strategie, senza esclusione di colpi.

Ed è effettivamente questa l’atmosfera che traspare dalle prime anticipazioni in merito ai prossimi episodi. A partire da Agnese e dalla sua decisione, presa con non poca sofferenza, di lasciare il lavoro. L’atteggiamento della contessa e le liti quotidiane la spingeranno a dimettersi, ma non sarà questa l’unica novità.

Agnese in Inghilterra, mentre Anna parte improvvisamente per l’America

Nelle prossime puntate ci sarà spazio anche per un lieto annuncio: quello della gravidanza di Tina. Determinata a starle accanto, Agnese partirà per l’Inghilterra, dove la figlia è tornata a vivere per continuare la sua carriera da cantante. Nel frattempo, Anna riceverà una misteriosa telefonata che la spingerà a recarsi in America insieme alla madre, che si sottoporrà ad una delicata operazione. Salvatore, invece, sarà persuaso dalla Imbriani a rimanere a Milano. Cosa si celerà dietro l’improvvisa partenza della donna?

Il ritorno di Marcello: l’amore per Ludovica non si è spento, ma di mezzo c’è Ferdinando

Come da manuale, per un personaggio che parte ce n’è un altro che arriva. A rimettere piede a Milano sarà Marcello. Ma non il Marcello che conosciamo: il Barbieri tornerà dalla Svizzera estremamente cambiato. A rimanere uguale sarà solo il suo amore per Ludovica. Marcello si troverà a dover fare i conti con la gelosia nei confronti di Ferdinando di Torrebruna, con cui la Brancia continuerà ad avere una relazione. Infine, grande agitazione ci sarà tra Adelaide e Umberto in seguito alla vicenda che ha visto coinvolta Flora. Per conoscere tutti i dettagli, non resta che sintonizzarsi su Rai 1: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 16.05.