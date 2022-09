Meteo OGGI mercoledì 14 settembre | Nuvole e piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 settembre. In aumento la copertura nuvolosa, con maggiore diffusione a Nord e possibilità di fenomeni e precipitazioni associati.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile e abbastanza soleggiato. Previsto comunque un forte aumento della copertura nuvolosa, più diffusa soprattutto al Nord e sulla porzione più settentrionale della Toscana. Possibilità di precipitazioni e fenomeni associati anche intensi, soprattutto sui settori del Nord. Sul resto dell’Italia, invece, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nord

Per la giornata di oggi prevista copertura diffusa al Nord, con possibilità di rovesci soprattutto sulla catena alpina e prealpina. Nel corso della giornata le nubi saranno in ulteriore aumento sulle regioni settentrionali, con tendenza al coperto nel corso del pomeriggio e con primi fenomeni associati su valle d’Aosta fin dal mattino. Precipitaioni e nubi saranno in rapida e successiva estensione all’intero arco alpino ed appenninico tra Linguria ed Emilia. Possibilità di precipitazioni anche intense sui settori prealpini.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso. Prevista infatti un’ampia copertura, alta e sottile, su gran parte delle regioni, con un addensamento più spessosu nord Sardegna e Marche. Nel corso della giornata si attendono nubi più compatte, che interesseranno soprattutto in l’intero settore tirrenico toscano. Previsti infatti, sulla porzione più settentrionale di Toscana, locali rovesci con piogge e temporali.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un tempo stabile e soleggiato. Previsti annuvolamenti e innocui addensamenti di nubi sulle aree interne e adriatiche di Puglia, sulle coste tirreniche calabresi e quelle più interne della Basilicata. Non sono previsti, tuttavia, eventuali fenomeni associati.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in aumento su arco alpino e dorsale appenninica centrale, e in lieve calo sulle regioni Centro-meridionali. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in aumento su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, restante arco alpino, Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Colonnine senza variazioni di rilievo sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli sud orientali sulla Sardegna, e deboli variabili sul resto del nostro Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà mosso lo Ionio, con moto ondoso in aumento sulla parte meridionale; mosso il mare Adriatico meridionale, con moto ondoso in attenuazione durante il corso della giornata; mosso canale di Sardegna, con moto ondoso localmente in aumento nel corso della serata. Saranno invece poco mossi tutti i restanti bacini italiani.