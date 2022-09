Meteo OGGI giovedì 15 settembre | Nuvole e temporali al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 settembre. Giornata instabile al Nord e al Centro, con molte nubi e rovesci sparsi anche di carattere temporalesco. Nuvoloso anche il cielo delle regioni del Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà instabile e in peggioramento sulle regioni del Centro-Nord. Nuvole e rovesci, anche di carattere temporalesco, su Alpi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In Toscana possibilità di temporali con grandine e nubifragi, che nel corso della serata potrebbero interessare anche l’Umbria. Cielo molto nuvoloso e sempre più coperto sul resto del Centro e in Sardegna. Il tempo si presenterà più stabile e soleggiato al Sud.

Nord

Per la giornata di oggi il tempo sarà influenzato da un fronte instabile. Previsti annuvolamenti sparsi e rovesci sulle regioni più a Ovest, con fenomeni anche temporaleschi sui settori alpini, Liguria di levante, Lombardia e Triveneto. Sul resto delle regioni il cielo sarà coperto e nuvoloso, sebbene più asciutto e senza fenomeni associati.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo sempre più nuvoloso. Peggioramento atteso sulla Toscana già dal primo mattino, con fenomeni di rovesco, anche intensi, in estensione nel corso della giornata a Umbria, oltre che parzialmente anche a Lazio e Marche. Nuvoloso anche il cielo della Sardegna, ma non sono attesi fenomeni associati.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un tempo stabile. Il cielo sarà principalmente sereno o al massimo poco nuvoloso su Calabria e Sicilia, ma sono previsti annuvolamenti sparsi e ampie velature sul resto del Meridione. Addensamenti di nubi maggiori previsti su Molise e nord della Puglia, sebbene non sono attesi fenomeni associati.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano stazionarie al Nord e in calo sulle regioni Centro-meridionali. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in diminuzione su Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, Appennino toscano e marchigiano, Sud peninsulare e settori nord ed est della Sicilia. Colonnine in aumento, invece, su Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli settentrionali al Nord, deboli meridionali sui versanti del medio e basso Adriatico e su quelli ionici in rotazione da Nord-ovest. Sul resto del nostro Paese soffieranno invece deboli o moderati occidentali, con rinforzi sulla Sardegna.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi il mar di Liguria meridionale, il Tirreno centrale e il settore nord del mar di Sardegna. Durante il pomeriggio saranno localmente agitati il settore nord del Tirreno centrale, il settore ovest e le bocche di Bonifacio. Saranno invece pochi mossi l’alto Adriatico e i restanti bacini italiani, con moto ondoso in ulteriore attenuazione nel corso della giornata.