Strade rovinate dopo i lavori per la fibra ottica: tocca alla ditta riparare

I lavori che dovevano servire a modernizzare la connettività della rete e a agevolare le telecomunicazioni hanno rovinato le strade di Belluno.

Adesso la ditta che ha eseguito i lavori dovrà ripristinare le condizioni del manto stradale, divenute molto pericolose per la circolazione.

È una questione che ha tenuto banco tutta l’estate a Belluno: i lavori per dotare le strade bellunesi di fibra ottica. Lavori fatti non precisamente a regola d’arte, tanto che già ad agosto il Comune aveva diffidato la società che aveva posato la fibra.

Cosa era successo? I cittadini di Belluno si sono trovati davanti a una situazione di questo tipo: la ditta incaricata di posare la fibra eseguiva i lavori, poi stendeva l’asfalto rosa, provvisorio, sulla strada. Qualche tempo dopo l’asfalto calava lasciando spazio a crepe, avvallamenti o a buche pericolose per la circolazione di bici, auto e pedoni.

Ragion per cui il Comune bellunese – dopo aver diffidato e in qualche caso anche sanzionato la ditta – ha preteso che la società ripristinasse (di tasca sua) i luoghi dove aveva lavorato. Del resto erano decine e decine le segnalazioni arrivate agli uffici comunali, allo sportello del cittadino e all’assessorato alle manutenzioni.

Intanto l’assessorato e gli uffici si attivavano per stilare un piano delle asfaltature. Che partirà dalle vie di Nogarè, via Barozzi, via Bettio e parte di Cavarzano.

Il nodo del contratto col Ministero

«La questione è questa – spiega al Gazzettino l’assessore alle manutenzioni, Franco Roccon –: le imprese che operano hanno un contratto nazionale sottoscritto con il Ministero, in cui c’è scritto che vi è l’obbligano a ripristinare i luoghi, solo alla fine dei lavori». Ma questo può significare anche fra molti mesi, se non dopo anni.

Proprio nel contratto nazionale si trovava il nodo della questione: la ditta rispondeva che il loro lavoro dipendeva dal Ministero, non dal comune. Ma nel frattempo le strade, coi rattoppi dopo gli scavi che rappresentavano un pericolo per pedoni e ciclisti, erano diventate un colabrodo.

«Dopo aver diffidato e, in qualche caso, sanzionato la ditta che se ne sta occupando da noi – prosegue l’assessore – ora è stato concordato un piano di asfaltatura coerente con le necessità segnalate dai numerosi cittadini che hanno contattato, nelle scorse settimane, il Comune. Si tratta di dover ripristinare a regola d’arte le vie e in alcuni casi abbiamo dovuto chiedere di rifare l’intervento».