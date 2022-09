Samantha Cristoforetti diventa la prima donna europea a capo della ISS: “Sono onorata”

Samantha Cristoforetti diventa comandante della Stazione Spaziale Internazionale: sarà la prima donna europea a capo della ISS. Il commento di Astrosamantha:”Sono onorata della mia nomina”. L’ASI: “Fonte di ispirazione per le nuove generazioni”.

Come ufficializzato dall’ESA, Samantha Cristoforetti sarà la prossima comandante della Stazione Spaziale Internazionale, prendendo il posto del compagno di equipaggio dell’Expedition 67, Oleg Artemyev.

Astrosamantha sta stazionando sulla ISS già dalla fine di aprile, essendo impegnata come Specialista di Missione per l’equipaggio della Crew-4. “Sono onorata della mia nomina a comandante. Non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita”, ha commentato l’astronauta.

“Astrosamantha fonte d’ispirazione per le giovani generazioni”

Attualmente impegnata nella missione Minerva, che è stata avviata lo scorso 28 aprile, l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha reso noto la stessa Agenzia Spaziale Europea. Come spiegato nel comunicato ufficiale, dopo aver assunto il suo nuovo ruolo, Astrosamantha diventerà il quinto comandante europeo della ISS, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell’ESA Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet. Inoltre, diventerà anche la prima donna europea a ricoprire tale ruolo.

Il passaggio di testimone verrà celebrato con una cerimonia ufficiale programmata per il prossimo mercoledì 28 settembre. Un evento, questo, che verrà trasmesso in diretta mondiale direttamente dalla Stazione spaziale internazionale sul canale di Esa Web Tv. La cerimonia consisterà nel simbolico passaggio di una chiave da parte del precedente comandante al nuovo leader in carica.

Sulla nomina si è espresso anche il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher. “La scelta di Samantha per il ruolo di comandante dimostra chiaramente la fede e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’ESA. Durante la sua missione su Minerva ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e prevedo che continuerà a prosperare sotto il suo comando”, ha infatti spiegato Aschbacher.

Anche David Parker, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, ha apprezzato e condiviso la decisione di permettere ad Astrosamantha di ricoprire una carica così importante. “Tutto il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze la rende un’ottima candidata per questo ruolo. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante, Samantha spinge ancora una volta i confini della rappresentanza femminile nel settore spaziale”, ha sottolineato Parker.

Ma i complimenti e gli apprezzamenti arrivano anche Agenzia spaziale italiana. Il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, ha infatti espresso le sue congratulazioni ad Astrosamantha. “La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante, Samantha sarà ancora una volta fonte d’ispirazione per le giovani generazioni”, ha evidenziato Saccoccia. Si tratta questo di un incarico di estremo valore che per la seconda volta viene affidato a un astronauta di nazionalità italiana, fatto che conferma l’importanza ruolo del nostro Paese in merito all’esplorazione spaziale e a tutte le attività di ricerca internazionali.