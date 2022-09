Cerca di rapire un bimbo di 9 anni, niente carcere per lui: «Volevo proteggerlo dall’uomo nero»

A febbraio un cinquantaduenne di origine filippina, aveva cercato di rapire un bambino di 9 anni e mesi prima aveva pedinato una ragazzina di 11 anni.

A mesi di distanza dal tentativo di rapimento l’uomo è stato assolto per un vizio totale di mente.

Ha cercato di rapire un bambino di 9 anni incrociato per strada. È successo il febbraio scorso a Pisa, quando un uomo originario delle Filippine, all’altezza della Sesta Porta, ha afferrato il bambino per un braccio. Poi lo ha trascinato con sé per alcuni metri, prima che lo bloccassero e lo arrestassero.

E adesso, mesi dopo il provvedimento cautelare, per l’uomo è arrivata l’assoluzione. Per quale motivo? Per via di un vizio totale di mente, causa di non punibilità. Lo riferisce il l Tirreno.

L’episodio del tentato rapimento

La polizia delle volanti aveva arrestato il filippino, un uomo di 52 anni, dopo la segnalazione della mamma del bambino di 9 anni. I fatti: il piccolo era in compagnia della madre e della sorella di 17 anni. Camminavano tenendosi per mano vicino alla Sesta Porta. A un certo punto sono stati avvicinati dal 52 enne. Il quale, dopo aver osservato con insistenza il figlio più piccolo, lo ha afferrato per un braccio strappandolo dalle mani della sorella. Poi si è allontanato di fretta quasi trascinando il bimbo per qualche metro.

A quel punto la ragazza si è messa a urlare, gridando per richiamare l’attenzione dei passanti. È stato anche grazie a loro che è riuscita a riprendersi il fratellino e a allontanarsi assieme a lui verso la stazione. Poco dopo la madre ha chiamato la polizia e sono arrivati le volanti.

Agli agenti la donna ha raccontato di aver visto un uomo afferrare il figlio per un braccio e trascinarlo via. L’uomo, senza fissa dimora e occupazione stabile, non è stato in grado di spiegare agli inquirenti la ragione alla base del suo gesto. Dalle indagini effettuate dalla polizia è emerso che in precedenza il filippino aveva pedinato una ragazzina di 11 anni che si stava recando in palestra, attendendola all’esterno fino alla sua uscita. L’undicenne, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine che hanno denunciato per molestie il filippino di 52 anni.

Il consulente psichiatrico: «Distaccato dalla realtà»

Dopo l’arresto è arrivata la consulenza dello specialista Mauro Mauri. L’esperto ha descritto l’imputato come un uomo «distaccato dalla realtà… in carcere parla in inglese al presidente degli Usa Joe Biden quando lo vede in tv».

Stando al consulente della difesa, il filippino avrebbe preso per mano il bambino perché «voleva proteggerlo da un uomo nero e che lui vuole bene ai bambini». Il tribunale, quindi, ha disposto per il 52enne un anno di libertà vigilata oltra all’obbligo di seguire una terapia in un centro di salute mentale.