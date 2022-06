Cerca di rapire bimbo di 4 anni urlando «è mio figlio»: terrore fuori dall’asilo

Sventato per poco un rapimento. Un uomo ha cercato di strappare il figlioletto di quattro anni dalle braccia della madre.

Che però ha reagito prontamente riuscendo a difendere il bimbo anche grazie all’aiuto delle maestre dell’asilo e di un papà.

Non c’è incubo peggiore per un genitore: quello di vedersi strappare il figlio dalle braccia. Attimi di terrore per la mamma di un bambino di quattro anni che lunedì mattina, all’uscita dall’asilo, si è vista avvicinare da uno sconosciuto. Che al grido di «è mio figlio!» ha cominciato a strattonarla per cercare di rapire il piccolo.

Tutto è successo in pochi minuti a Roma, all’esterno dell’istituto internazionale Maisonnette, in zona Eur. A sventare il rapimento, si legge su Repubblica, la prontezza di riflessi e il sangue freddo di tutti i presenti. A partire dalla resistenza della mamma, che ha avuto la lucidità di rifugiarsi nel cortile della scuola e di chiudere il cancello, fino all’intervento delle maestre. Infine l’inseguimento di un papà presente sul luogo.

La fuga e la cattura dell’aspirante rapitore

Il potenziale rapitore, un romeno con precedenti, ha dovuto così darsi alla fuga. L’aggressore è stato poi rintracciato e consegnato alle forze dell’ordine. Mentre scappava, l’uomo aveva trovato il tempo di cambiarsi la camicia sostituendo quella di colore arancione indossata nel momento del tentativo di rapimento.

Un enigma nella vicenda su cui adesso gli inquirenti proveranno a far luce. Per capire si sia stato il gesto di uno squilibrato oppure un piano premeditato.