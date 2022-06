Bici contro auto: è grave lo chef stellato Christian Milone

Nello schianto lo chef stellato, con un passato nel ciclismo professionistico, ha riportato delle gravi fratture.

È in coma a Torino, in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l’esatto svolgersi dei fatti.

Grave incidente per Christian Milone, il famoso chef stellato di Pinerolo. Milone, 43 anni, si è scontrato contro un’auto lunedì mattina, 6 giugno, mentre viaggiava in bicicletta sulla provinciale 129 di Pinerolo. Dopo l’incidente è stato immediatamente ricoverato e operato al Cto d Torino a causa delle gravi fratture riportate nell’impatto. Ora è in rianimazione, intubato e in coma farmacologico. Per lui la prognosi è riservata. Sull’incidente indagano i carabinieri, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Figlio d’arte, ex ciclista professionista

Lo chef Milone, una stella Michelin, è figlio d’arte. Lavora presso la Trattoria Zappatori di Pinerolo dal 2006 e ha un ristorante a Torino (Madama Piola, trattoria di cucina popolare a San Salvario), oltre a lunga sfilza di premi e riconoscimenti internazionali. Ha anche un passato come ciclista professionista. Per otto anni ha corso in bici arrivando anche a partecipare, nel 2002, al Giro d’Italia, quando a vincere fu Paolo Savoldelli.