Crolla solaio di una palazzina: morto un operaio, gravemente ferito un altro

Gravissimo incidente nella zona di Taranto dove un operaio ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere di restauro. Un altro è rimasto ferito, indagini delle forze dell’ordine per stabilire eventuali responsabilità.

Nuovo caso di morte sul posto di lavoro avvenuto a Lizzano, in provincia di Taranto dove ha perso la vita un operaio mentre un altro si trova adesso in gravi condizioni. I due stavano lavorando alla ristrutturazione di una palazzina dei primi del ‘900 quando il solaio della stessa è ceduto travolgendoli sotto le macerie. La vittima deceduta a causa del crollo è Claudio Principale, 54enne originario di Talsano, borgata alla periferia di Taranto.

Mentre uno è stato estratto vivo sebbene ferito, per l’altro non c’è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto questa mattina intorno a mezzogiorno, i soccorsi sono prontamente intervenuti con vigili del fuoco, carabinieri e uomini del 118 individuando la posizione delle due vittime. Presente sul posto anche il sindaco di Lizzano Antonietta D’Oria.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità mentre lo Spesal della Asl Taranto sta effettuando degli accertamenti sulla condizione dell’edificio e del cantiere per capire se le siano state rispettate le norme di sicurezza e degli allestimenti. Da quando si apprende i due stavano lavorando in un edificio già quasi del tutto demolito, a parte il solaio che è caduto sui due malcapitati.