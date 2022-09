Arresta banda dei ladri “vip”: tra le vittime calciatori dell’Inter e Chiara Biasi

Diverse vittime illustri per una banda di ladri di appartamento a Milano. Dopo mesi di indagini i responsabili sono stati presi con la relativa refurtiva.

Avevano preso di mira personaggi famosi dello spettacolo e calciatori, una serie di furti in casa di persone benestanti che potevano garantire bottini più ricchi. Ma alla fine la banda di ladri che aveva operato tra ottobre 2021 e febbraio di quest’anno è stata arrestata a Milano, si tratta di due uomini di origine croata di 21 e 36 anni.

Tra le loro vittime illustri ci sono alcuni giocatori dell’Inter come Hakan Calhanoglu e Stefano Sensi (oggi passato al Monza di Silvio Berlusconi) ma anche la scrittrice e influencer Chiara Biasi, per un totale di circa 50omila euro di refurtiva.

IL FURTO A CASA CALHANOGLU

La sera del 5 febbraio 2022 si gioca il derby di calcio tra Milan e Inter, Calhanoglu è in campo per i neroazzuri e la squadra perde. Oltre alla delusione, c’è una brutta sorpresa per il turco appena rientrato a casa: l’abitazione è stata svaligiata. I presunti responsabili vengono fermati dalle forze dell’ordine e sebbene in possesso delle armi per lo scasso sono privi della refurtiva, fatto che costringe le polizia a lasciarli andare. Ma dalle successive indagini si accerta la loro responsabilità e sebbene si trovino in Croazia viene chiesta per loro la custodia cautelare.

IL FURTO A CASA SENSI

Qualche mese prima la stessa sorte era toccata all’allora compagno di squadra Stefano Sensi al quale erano stato sottratto materiale in casa per un totale di circa 200mila euro mentre il giocatore era impegnato nella partita tra Inter e Torno del 22 dicembre. Anche in questa situazione l’atleta era tornato nella sua casa in zona Gae Aulenti e l’aveva trovata ripulita dai ladri di un orologio Patek Philippe e di varie borse di pregio della moglie.

IL FURTO A CASA BIASI

Altra vittima è Chiara Blasi, alla quale erano stati sottratti in casa abiti, accessi di lusso e vari pezzi di tecnologia. I ladri erano entrati dalla finestra dalla sua casa in Corso Venezia di notte mentre la donna era ospite di amici. Biasi aveva lasciato luci e tv accesa per intimorire eventuali malviventi ma non aveva funzionato, al suo ritorno era tutto spento e ha quindi intuito cosa fosse successo. La donna aveva scritto sui suoi social un messaggio ai ladri: “A voi che purtroppo mi spiate da tanto, voglio dire una cosa: godetevi tutto, le MIE borse, i MIEI gioielli, le MIE gioie, i MIEI orologi, le MIE valigie, i MIEI borsoni, i MIEI zaini, i MIEI beauty case, i MIEI vestiti, i MIEI soldi… e tutto ciò che vi siete presi. Io ho e sono ben di più“.