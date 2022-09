I migliori giocatori di Serie A e calcio internazionale ora sono eletti direttamente da FIFA

Italiani, popolo di allenatori. A quanto pare non è più tanto così. Quel vizietto di decidere come mettere le squadre in campo, chi sono i migliori, ce l’hanno un po’ tutti nel mondo calcistico, figuriamoci in quello del gaming.

Così, mentre il Pallone d’Oro (stabilito arbitrariamente da France Football) ha stabilito che Leo Messi è fuori dai trenta e che in pratica se lo contenderanno due francesi, con Karim Benzema del Real Madrid in vantaggio su Kylian Mbappé, mentre FIFA (quello del mondo reale) deve ancora decidere il suo top player, il FIFA del gaming ha già stabilito tutto.

EA Sports ha svelato anche le valutazioni dei 23 top giocatori. Già, ventitré. Ventitré come l’imminente versione in uscita a fine mese (ma che si può già prenotare su Amazon e non solo) di quello storico videogioco sviluppato dalla famosissima azienda californiana (nella contea di San Matteo) e disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Nintendo Switch e Google Stadia. Trentesimo ed ultimo capitolo di una serie praticamente infinita, FIFA 23 è stato presentato durante la fine di luglio 2022, direttamente sul canale Youtube di EA Sports.

L’uomo copertina è una cosa. Il top player del videogioco, un’altra

Nell’ultima edizione, come nelle ultime due, per EA Sports non ci sono dubbi: è la stella del PSG Kylian Mbappé (che guarda caso ha rifiutato in estate di far compagnia proprio a KB nel Real Madrid) l’uomo-copertina. La novità sta nella par condicio con il calcio femminile: la Mbappé in rosa è Samantha Kerr, stella australiana del Chelsea, ora anche testimonial della nuova modalità di gioco di FIFA 23, con la sezione femminile.

EA Sports ha stilato la sua classifica, condivisibile o meno. A differenza del Pallone d’Oro, infatti, Leo Messi figura nella lista dei top player che chiunque dovrà avere per essere performanti nell’ormai mitico videogioco.

Da Messi, quindi, a Cristiano Ronaldo, passando Lewandowski: questi i giocatori che faranno sognare gli allenatori-player di FIFA 23. Il numero uno non è l’uomo-copertina. Il giocatore più forte a FIFA 23 è stato già deciso, altra differenza con il Pallone d’Oro. E’ Karim Benzema, centravanti del Real Madrid campione in carica d’Europa, con Carlo Ancelotti. Peccato che non ci sono italiani forti nemmeno a FIFA 23. Nessuno nella lista. Nemmeno gli stranieri che sono nel nostro campionato.

EA SPORTS ha fatto già sapere che continuerà a rivelare il meglio del suo videogioco a breve, a nche per ingannare un’attesa spasmodica: a breve arriveranno i top di Premier, le magnifiche cinque stelle che brilleranno in Bundesliga, perfino un listone con i mille giocatori più performanti. FIFA 23, la partita è già iniziata.

FONTE