Amazon Kindle, ora tutto nuovo: maggiore memoria, risoluzione del display e dotazione USB-C

Amazon ha reso noto l’annuncio di un nuovo tipo di progetto che arriverà molto presto. Si chiama Kindle, ed oltre ad essere innovativo viene proposto ad un prezzo stracciato.

Il sito e-commerce giallo ha annunciato l’arrivo della nuova generazione di Kindle, ora più leggero e compatto. Questo prodotto tende a combinare caratteristiche premium con un prezzo accessibile, tra cui un display da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri, cioè 16GB:

“Con un display ad alta risoluzione che offre una risoluzione tre volte maggiore rispetto alla generazione precedente di Kindle, ricarica USB-C, 16GB di memoria e una luce frontale regolabile integrata, il nuovo Kindle ultraleggero è l’ultimo esempio di come continuiamo ad offrire ai nostri clienti funzionalità premium, anche per i nostri dispositivi entry-level“.

A parte questo, Kindle fa uso di un nuovo display da 6’’ antiriflesso ad alta risoluzione da 300 ppi, con un numero di pixel tre volte superiore rispetto alla generazione precedente per visualizzare testi e immagini nitidi come sulla carta stampata. La modalità scura e la luce frontale regolabile offrono un’esperienza di lettura confortevole in tutte le condizioni, compresa la luce diretta del sole o addirittura al buio.

Elementi importanti del prodotto e prezzo da conoscere

Il device, andando avanti, è dotato di tutte le caratteristiche preferite dai clienti come X-Ray, che mette a disposizione dei dettagli importanti su persone o luoghi menzionati in un libro, e un dizionario integrato per cercare rapidamente qualsiasi parola. La personalizzazione semplificata dell’app Kindle per iOS e Android offre la possibilità di registrare il dispositivo in pochi passaggi, come anche di accedere ai libri ancora più rapidamente di prima.

Il nuovo Kindle, inoltre, è il più leggero e compatto disponibile: si può portare in tasca per leggere comodamente con una sola mano e più a lungo. La batteria, adesso, permette di arrivare a sei settimane, massimizzando il tempo da dedicare alla lettura, inoltre è presente anche una porta USB-C che rende la ricarica più semplice che mai. È progettato persino per la sostenibilità e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, garantendo un’ulteriore riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alle generazioni precedenti.

Portando avanti l’obiettivo di rendere l’imballaggio dei dispositivi Amazon 100% riciclabile entro il 2023, per la prima volta in assoluto, l’imballaggio dei dispositivi Kindle è riciclabile al 100% ed è anche realizzato con materiali a base di fibra di legno provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti riciclate.

Il Kindle in questione sarà disponibile a partire da 99,99 euro con 16 GB nei colori nero e blu dal prossimo 12 ottobre, con nuove cover in tessuto in rosa, nero, blu e verde. Con un prezzo così tanto conveniente, combinato a degli scopi interessanti e delle specifiche molto promettenti, non sarebbe il momento di fare un passo avanti e comprarlo? Pensiamoci bene al riguardo: potrebbe essere una occasione d’oro.