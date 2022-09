Android Auto ora è davvero per tutti e in ogni auto: ecco il nuovo adattatore wireless acquistabile direttamente dallo Store

Android Auto ha appena ottenuto una miglioria che non dimenticheremo mai più. Parliamo di un adattatore che dovrebbe migliorare – di molto oltretutto – l’esperienza d’uso del servizio, rendendolo maggiormente efficiente rispetto a come lo ricordiamo. Ma che cosa cambierà d’ora in avanti?

Il nuovo adattatore wireless per Android Auto è AAWireless, ed è anche il primo sul mercato ad averci provato. Questa iniziativa aveva avuto luogo praticamente un paio di anni fa e ha avuto grande successo a lungi andare: ha raccolto nel complesso poco più di 7 milioni di dollari, a fronte di un obiettivo iniziale di appena 200.000 dollari.

Ma come funziona questo prodotto? Innanzitutto diciamo che sia una piccola scatoletta con base di forma quadrata e dotata di una porta USB-C. Il dongle si collega all’unità infotainment della propria auto, difatti è sufficiente che questa sia compatibile con Android Auto e che lo smartphone scelto per interfacciarsi sia basato almeno su Android 9, e che il gadget funzioni in modo praticamente automatico, senza bisogno di configurare nulla di particolare.

Sarà sufficiente collegare al primo avvio il proprio smartphone al dongle tramite Bluetooth, come è giusto che sia. Ma a quale prezzo potrà essere nostro? È sufficiente dirigersi al sito ufficiale per comprarlo al costo di 89,99€, con tanto di spedizioni sono gratuite. A quanto pare il magazzino europeo è in Germania, e i tempi di spedizione sono stimati in 3-8 giorni.

La reputazione dell’adattatore dedicato ad Android Auto

Le recensioni pubblicate sono tutte positive, quindi non si tratta neanche di un prodotto che funziona per poco tempo e che poi non è più utile. Il dispositivo si avvia in pochi secondi, quindi non ci sono tempi di attesa significativi, mentre la connettività è stabile quanto serve. L’unico aspetto negativo è che si trovi molto difficilmente: l’offerta riesce a malapena a tenere il passo con la domanda. Per quel che vale, attualmente il gadget sembra disponibile senza tempi di attesa significativi, dunque affrettatevi a prenderlo.

Ovviamente non è estremamente essenziale come qualcuno potrebbe pensare, ma a volte è meglio avere questo genere di dispositivi a portata per evitare di andare incontro a situazioni disagianti. Capita spesso di non poter accedere a determinate funzioni, come anche a non poter utilizzare Android Auto wireless per ovvie ragioni, ma ora non dovremo più preoccuparcene grazie a questa innovazione. Che possa piacere è relativo, ma non si può propriamente negare la sua efficaci per il settore in questione.

Comunque sia è probabile che sentiremo ancora parlare di eventuali aggiornamenti che hanno a che fare con il sistema di Google, tuttavia sarà necessario aspettare affinché si possa effettivamente ricevere un update come si deve. È sicuro che arriverà qualcosa del genere in seguito, questo è chiaro, però nulla ci vieta di far uso del nuovo adattatore nel frattempo.