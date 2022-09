Apple già pronta per ottobre: verranno presentati i nuovi MacBook ed iPad

La Mela non si arrende mai e continua la progettazione dei suoi dispositivi, tant’è che ha avuto in mente di lanciare altri prodotti di tutto rispetto. Lo conferma un reporter che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere nel corso del tempo, e ora chiariremo questo dubbio in maniera definitiva. Tutto quello che dovremo fare sarà di leggere con attenzione le informazioni che ci verranno fornite, come anche valutare correttamente ciò che leggeremo: approfondiamo insieme.

Mark Gurman, ossia il giornalista più famoso di Bloomberg, ha rivelato che ad ottobre Apple lancerà molti dispositivi, chiaramente tutti quanti nuovi. I prodotti in arrivo sarebbero l’iPad Pro con processore M2, l’iPad decima generazione con un importante aggiornamento e due nuovi Mac con a bordo i chip M2‌ Pro e ‌M2‌ Max. Ma cosa sappiamo delle nuove creazioni di Apple che dovrebbero arrivare il prossimo mese?

Per il momento possiamo dire che il nuovo iPad “base”, il cui nome in codice è J272, dovrebbe possedere una porta USB-C, bordi piatti e uno schermo da 10,5 pollici. Il tablet sarebbe il nuovo entry-level della categoria e avrebbe in dotazione il processore A14 Bionic e il supporto per le reti 5G. Questo dispositivo avrà il tasto di accensione Touch ID fisico sul lato superiore della scocca, ma non il jack per le cuffie.

Tutte le grandi novità per quanto riguarda i progetti della società

Tenendo conto delle parole del giornalista, l’iPad Pro 2022 in arrivo ad ottobre dovrebbe avere sotto il cofano un chip M2. Tra i vari modelli ne arriverà uno con pannello LCD da 11 pollici e un altro con display miniLED da 12,9 pollici. Inoltre, il tablet dovrebbe godere di una batteria dalla maggiore durata e dei nuovi accessori interessanti, fra cui il MagSafe probabilmente.

A parte i nuovi iPad, Mark Gurman ha omesso che Apple farà debuttare dei nuovi Mac, quindi la vicenda è ancora tutta da approfondire. Abbiamo altre notizie direttamente dal sito Macrumors, che invece ha rivelato che i fornitori della Mela si starebbero preparando a produrre e spedire due modelli di MacBook Pro di nuova generazione. I device avrebbero, dunque, dei pannelli da 14 pollici e 16 pollici ed a bordo i processori M2 Pro e ‌M2‌ Max.

È possibile anche che i nuovi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici manterranno lo stesso design dei modelli annunciati ad ottobre 2021, però avranno prestazioni ed efficienza energetica più alte grazie chip ‌M2‌ Pro e ‌M2‌ Max, forse basati sul processo a 5 nm. Ancora è tutto da vedere purtroppo, dunque non corriamo in conclusioni affrettate ancor prima di conoscere la situazione.

Nonostante gli inediti chip non abbiano informazioni particolari, sapendo che l’M2 conta già su ha una CPU di circa il 15-18% più veloce di quella dell’M e una GPU maggiormente potete, l’upgrade sarà sicuramente del 25%. È lecito sperare in dei miglioramenti su entrambi i fronti con il passaggio ai nuovi processori a questo punto, ma voi che cosa ne pensate al riguardo?