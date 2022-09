“Penalizza i nostri figli”, Harry e Meghan sul piede di guerra con la Famiglia Reale

Si profila un nuovo scontro tra la Famiglia Reale ed i Duchi di Sussex, Harry e Meghan sarebbero infatti su tutte le furie per un azione contro i loro figli, andiamo a vedere cosa sta accadendo nei loro confronti in queste ore.

Un Regno durato 70 anni con la Regina Elisabetta a capo della monarchia britannica, la dipartita della regnante ha configurato una nuova gerarchia all’interno di essa, a partire dalla salita al trono di Carlo.

Proprio per il suo nuovo Regno avrà la particolarità di essere maggiormente snello rispetto al passato, questo potrebbe comportare delle modifiche vistose rispetto a quanto preventivato.

A pagarne le conseguenze potrebbe essere il suo secondogenito Harry, andato via da Londra qualche anno fa insieme alla moglie, una scelta motivata dalla coppia ma non ben accolta all’interno della Famiglia Reale, ed anche a distanza di tempo i Duchi e non solo loro potrebbero pagarne le conseguenze.

Cosa potrebbe accadere

Tra i passaggi automatici del nuovo cambiamento, i figli della coppia, vale a dire Archie e Lilibeth, sono diventati nuovi Principi, essendo nipoti diretti del Re, ma le loro funzioni potrebbero divergere.

Si profila per loro un’esclusione dall’acquisizione di Altezza Reale, questa sarebbe la decisione da parte di Carlo III nei confronti dei nipoti, ma tale scelta sarebbe un modo per punire il figlio e la sua consorte.

La loro rabbia

Secondo quanto trapelato dal tabloid britannico The Sun, i due coniugi sarebbero a dir poco adirati, in quanto la mancata nomina di Altezza Reale comporterebbe una privazione della scorta per i loro figli, una circostanza poco gradita quando questi avranno modo in futuro di recarsi nel Regno Unito.

Una decisione del genere sarebbe uno smacco difficilmente sanabile tra le parti ed in tal senso i Duchi hanno fatto presente come le figlie del Principe Andrea si avvalgano della possibilità di potersi tutelare con la scorta, nonostante il fratello di Carlo non faccia parte della Famiglia Reale per via delle accuse di molestie nei suoi confronti. Chissà se tra il nuovo Re e la coppia formata da Harry e Meghan vi sarà la possibilità di potersi chiarire, perlomeno in una vicenda nella quale saranno coinvolti in un prossimo futuro Archie e Lilibeth.