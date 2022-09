MasterChef, dopo anni la verità di uno dei partecipanti: “Mi hanno bullizzato”

Attacco pesante nei confronti di Masterchef da parte di un ex aspirante concorrente del talent gastronomico, il quale ha parlato di bullismo nelle sue dichiarazioni choc, raccontando cosa gli è accaduto dopo la sua partecipazione al programma qualche stagione fa.

Dal 2011 Masterchef è diventato uno degli appuntamenti di punta da parte di Sky, lanciato in Italia a distanza di poco tempo rispetto all’esordio assoluto avvenuto in Regno Unito.

Si tratta di un talent dove i concorrenti vengono messi alla prova in vari appuntamenti, cercando di farsi apprezzare dai giudici ed al tempo stesso rimanere concentrati e lontani dallo stress.

Prima però di arrivare alla composizione dei concorrenti partecipanti ad ogni singola edizione, vi è la fase di scrematura, dove ogni aspirante chef si trova per la prima volta davanti ai giudici e per passare alla fase successiva dovrà convincerli, come tentava di fare Marco Giordano.

Cosa accadde

Era il 2016 quando si svolsero le selezioni per la sesta edizione del programma, mentre la registrazione della puntata venne trasmessa alla fine di quell’anno. Tra gli aspiranti concorrenti vi era Marco Giordano, un giovane ragazzo campano appassionato di cucina.

Una volta terminato il suo piatto, Giordano è stato sottoposto a feroci critiche, in particolare da Joe Bastianich, il quale ha poi severamente interrogato l’aspirante concorrente e lanciato uno dei suoi gnocchetti. Solo Cannavacciuolo diede il suo sì per simpatia.

Le sue parole

A distanza di qualche anno, il diretto interessato è ritornato sui fatti dell’epoca, raccontando sul canale YouTube Alici come prima cosa gli era successo: “I giudici volevano fare il loro show ma come sono stato tartassato io, mai nessuno lo era stato. Quando vado in giro e mi riconoscono, le persone si mettono a ridere, ni hanno bullizzato e continuano a farlo anche sul web”.

Queste sono state le dichiarazioni dure da parte di Marco Giordano, di quella giuria del talent sono rimasti Bruno Barbieri ed Antonino Cannavacciuolo, a loro fianco vi è Giorgio Locatelli, i quali in questi mesi hanno ultimato le riprese della dodicesima edizione di Masterchef Italia, le cui puntate verranno trasmesse in anteprima su Sky a partire da metà dicembre.