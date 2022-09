Ballando, troppe polemiche per la presenza dell’attore nel cast, la Rai corre ai ripari: “Nel contratto…”

Sono diverse le polemiche sul programma Ballando con le stelle e sulla partecipazione di uno dei concorrenti della trasmissione, la Rai ha deciso di prendere posizione in merito, ecco la scelta dell’azienda televisiva su tale caso.

Fervono i preparativi per Ballando con le stelle, uno dei programmi di punta della Rai è giunto all’edizione numero 17, la quale si preannuncia molto interessante e con un cast già ufficializzato, mentre è stato confermato il parterre dei giudici, con Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino a giudicare le coppie in gara.

Diversi saranno i personaggi famosi di una certa esperienza pronti ad affrontare la nuova avventura e mettersi alla prova con il ballo, a partire da queste settimane di preparazione alla prima puntata.

Tra i concorrenti spicca la presenza di Enrico Montesano, ma la partecipazione dell’attore romano ha destato molte polemiche per le sue prese di posizione No Vax nell’ultimo periodo.

Cosa ha deciso l’azienda su Enrico Montesano

Anche all’interno di Viale Mazzini si è creato un certo malumore sulla presenza di Montesano nel talent, ma ormai la decisione di averlo tra i concorrenti è stata presa, al tempo stesso sembrerebbe esserci una clausola a proteggere l’attore.

Secondo quanto riportato dalla rivista Oggi, la clausola prevedrebbe come la sua partecipazione debba essere tutelata da eventuali strumentalizzazioni nei suoi confronti in ambito sanitario.

Le ultime sulla vicenda e sulla trasmissione

Anche lo stesso attore dovrà però cercare di contenersi, il programma essendo piuttosto leggero, difficilmente affronterà argomenti seri, ma a poche settimane dall’inizio del programma condotto da Milly Carlucci il cast è ormai confermato. Come concorrenti vedremo all’opera Iva Zanicchi, Paola Barale e Gabriel Garko, senza dimenticare Giampiero Mughini, Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna.

A completare il quadro, oltre a Montesano, ci saranno anche Marta Flavi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Dario Cassini, Lorenzo Biagiarelli ed Alessandro Egger. Nei prossimi giorni si scopriranno gli abbinamenti tra vip e ballerini per formare le nuove coppie di Ballando con le stelle, la cui prima puntata è prevista l’8 ottobre, confermato come appuntamento del sabato sera di Rai Uno per la stagione autunnale.