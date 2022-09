Aurora Ramazzotti, tutta la verità sulla gravidanza e la foto rivelatrice

Vi sono ancora dei dubbi in merito alla gravidanza presunta di Aurora Ramazzotti, andiamo a vedere quale sia la verità ad oggi sulla situazione relativa alla giovane conduttrice e se sia incinta o meno.

A fine agosto i principali tabloid e siti italiani hanno riportato in massa la notizia secondo cui Aurora Ramazzotti sarebbe incinta, a lanciare la bomba mediatica è stato il settimanale Chi, ma con il passare dei giorni si sono alimentati dei dubbi.

Da qualche tempo a questa parte, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta con Goffredo Cerza, marketing manager e businness analyst romano di 26 anni, si occupa inoltre di fitness, sua grande passione.

Il loro rapporto ebbe inizio nel 2017, attraverso l’amicizia comune di Sara Daniele, figlia dell’indimenticato Pino, e da un lustro la coppia è rimasta solida ed in vista del futuro hanno progetti molto importanti.

Cosa sta accadendo

Trapelata la notizia sulla presunta gravidanza della conduttrice, si sono rincorse ulteriori voci, ma la diretta interessata non ha ancora dichiarato ufficialmente la vera situazione, non confermando dunque l’indiscrezione ma neanche andandola a smentire.

Sui social, Aurora Ramazzotti ha continuato ad essere molto attiva, ma non si è ancora pronunciata su tali voci, limitandosi a postare foto, dove tra le altre cose ha mostrato una pancia completamente piatta, tanto da far dubitare del suo stato effettivo, mentre su alcune stories del suo profilo Instagram si è detta insoddisfatta del gossip nei suoi confronti.

Le ultime notizie

Nel frattempo, il suo grande amico Tommaso Zorzi, ha fatto sapere di non sapere nulla circa la presunta gravidanza della Ramazzotti, da capire se anche lui nasconde la notizia o se l’indiscrezione di Chi risulta non essere veritiera.

Si insinua poi come le foto della pancia piatta risultino datate, alimentando ulteriori dubbi sulla sua eventuale gravidanza; nelle prossime settimane se ne saprà di più sulla vicenda n questione, ma certamente la storia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza procede a gonfie vele, oltre alla possibilità di avere un figlio, si vocifera di nozze per la giovane coppia in un futuro non troppo lontano.