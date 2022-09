Grande Fratello Vip 7, ecco il cast con i nomi dei concorrenti | Social in rivolta: “Dove sono i vip?”

A pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip, sono stati svelati tutti i nomi dei concorrenti, ecco il cast al completo di chi andrà a partecipare come nuovo inquilino della casa.

Pronta a partire la nuova avventura del GF Vip, il reality è giunto alla settima edizione per quanto riguarda quelle con personaggi famosi presenti ed in questi giorni è stata definita la lista di chi ne farà parte.

Per il quarto anno di fila sarà Alfonso Signorini a condurre il programma, avvalendosi della presenza in studio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste.

Nel ruolo di concorrenti, sono stati svelati 3 nomi ufficiali nel corso delle ultime settimane, a partire da quello di Giovanni Ciacci, passando poi per quelli di Wilma Goich e Pamela Prati. Seppur la produzione abbia fatto capire come gli altri inquilini verranno svelati in prossimità della prima puntata o durante la diretta stessa, è arrivata qualche rivelazione in tal senso.

I possibili protagonisti

In questi giorni i concorrenti si devono sottoporre a quarantena per motivi ben risaputi. Approfittando della situazione, sul sito Davidemaggio.it si è venuto a conoscenza di chi sta affrontando questo periodo prima di far parte del reality.

Ad aggiungersi ai nomi già ufficializzati, sono sopraggiunti altri dal sito, tra cui quelli di Ginevra Lamborghini, Cristina Quaranta, Antonella Fiordelisi ed Antonino Spinalbese dati per quasi certi da tempo, poi anche quelli della conduttrice Patrizia Rossetti ed uno dei volti storici di Bim Bum Bam, vale a dire Marco Bellavia.

Altre novità

Ci saranno inoltre degli ex concorrenti del Grande Fratello in versione standard, come nel caso di Carolina Marconi e Daniele del Moro, insieme a loro dovrebbero esserci con ogni probabilità Edoardo Donnamaria, Amaurys Perez, Attilio Romita e Luca Salatino.

Dallo stesso sito sono stati poi svelati i nomi di Gegia, Elenoire Ferruzzi, Nikita, Alberto De Pisis, Charlie Gnocchi e Sara Manfuso. Spazio anche per volti noti del web come l’ex Collegio George Ciupilan e l’influencer Sofia Giaele De Donà. Si partirà lunedì 19 settembre con il primo serale del Grande Fratello Vip 7, da verificare se le voci su tali concorrenti verranno in seguito confermate.