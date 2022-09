Kate Middleton, l’omaggio alla Regina anche nel look | Mentre Meghan e gli altri…

Momenti di grande tristezza dei familiari più stretti della regina Elisabetta, che avendo gli occhi del mondo puntati addosso, anche in questi momenti devono pensare al look. Perché è proprio quello a mandare dei messaggi molto importanti.

Sguardo vitreo, labbra serrate, espressione assorta. Quando ieri sera Kate Middleton ha raggiunto Buckingham Palace insieme al resto della Royal Family il suo volto era velato da una tristezza indescrivibile.

L’occasione era l’ultima notte di veglia e preghiera accanto alle spoglie della regina Elisabetta, per molti una tristezza indescrivibile.

Anche in questo caso però gli occhi del mondo erano addosso a lei e agli altri membri della Royal Family, per guardare anche il look che avevano scelto per l’occasione.

Kate Middleton, l’omaggio alla Regina anche nel look. Le scelte che hanno fatto

Questo perché anche alcuni particolari come una collana, un anello o un paio di orecchini, possono dire molto, addirittura più delle parole. Ed infatti per rendere omaggio alla sovrana scomparsa, la nuova principessa del Galles ha voluto indossare per l’occasione una collana di perle a tre fili, ricalcando un modello classico molto amato da Elisabetta, che da ragazza ne aveva ricevuta in dono una simile, ma più corta dal padre re Giorgio VI. Il modello scelto devia dal tradizionale modello choker per allungarsi in tre fili importanti, ammessi nel protocollo del lutto. Con grande coraggio non ha dimenticato neanche Lady Diana. Gli orecchini indossati, in diamanti e perle, sono un prestito a lungo termine della regina, che poi ha deciso di donarglieli. A indossarli prima di Kate era stata non a caso Lady Diana; così la nuova principessa del Galles rende omaggio anche a chi ha indossato questo titolo (e questi orecchini) prima di lei.

Megan, tante parole nella sua mise

Anche per lei come da protocollo, total black una timida scollatura a V per l’abito, tradotto: esserci senza fare troppo rumore nella situazione privata di lutto vissuta a Buckingham Palace. Alle orecchie gli orecchini di perle sono un omaggio dovuto alla regina. Si tratta di un regalo che la regina Elisabetta, le fece quando entrò a far parte della famiglia reale britannica.

Per la precisione in occasione del loro primo viaggio assieme, a bordo del Royal Train che le ha portate nel Cheshire, nel giugno 2018. La stessa Meghan ha ricordato quanto fu felice di quel dono, durante la recente intervista alla rivista The Cut, arrivato in un momento in cui lei e la regina sembravano davvero andare d’accordo, in sintonia e perfino in intimità.