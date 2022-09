Francesco Totti e Ilary Blasi: ora parla la famiglia della conduttrice | Le parole dello zio

In occasione del suo compleanno, Stefano Serafini condivide uno scatto su Instagram e parla di famiglia.

Nonostante il 2022 debba ancora concludersi, sono pochi i dubbi sul fatto che questo sia stato l’anno in cui il popolo italiano ha perduto alcuni dei personaggi centrali della storia degli ultimi cinquant’anni: dopo la scomparsa di Piero Angela, appena una settimana fa ci ha lasciati anche l’iconica Elisabetta II.

Eppure, la portata di due dipartite tanto significative non ha riportato alla realtà il mondo del gossip. In questa sorta di universo parallelo, tutto sembra essersi fermato a qualche mese fa, quando si è consumato ben altro tipo di addio: quello che hanno deciso di scambiarsi da lontano Ilary Blasi e Francesco Totti.

Dopo una storia lunga vent’anni, la coppia ha messo ufficialmente la parola fine al proprio matrimonio e l’ha fatto con due diversi comunicati, quasi a voler dire che ormai non ci fosse più da condividere neanche una parola. Se non quella riguardante il rispetto alla riservatezza e alla privacy della famiglia. Un invito durato neanche il tempo di un’estate e di cui gli autori stessi sembrano essersi dimenticati.

Le dichiarazioni di Francesco Totti

Tra battute, frecciatine e allusioni non troppo velate, sembra che i due vip si stiano lentamente inabissando in quella retorica alquanto stantia che ruota intorno alla rivelazione del dettaglio più scandaloso. È quello che è successo con l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere: le sue parole hanno fatto il giro del web, contribuendo ad alimentare quel polverone di insinuazioni, ipotesi e speculazioni che hanno accompagnato l’ormai ex coppia fin dal giorno zero di questa vicenda.

Le parole di Stefano Serafini

Se alle accuse di Francesco Totti, Ilary Blasi ha risposto con il silenzio, ben diversa è stata la replica velata dello zio dell’ex Letterina. In occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, Stefano Serafini ha pubblicato uno scatto su Instagram accompagnato da una lunga didascalia in cui si legge: “Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci é stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”. A molti quella dello zio Stefano è sembrata una frecciatina a Francesco Totti. Come sceglierà di rispondere l’ex calciatore?