Putin a Samarcanda, riflettori puntati sull’incontro tra lui e Xi Jinping

Il leader russo è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per un incontro con la Sco, Organizzazione per la cooperazione di Shangai. Putin avrà un vertice con Xi Jinping e altri leader

Il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per un incontro con i Paesi membri della Sco, Organizzazione per la cooperazione di Shangai.

A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa russa Interfax. Putin avrà un vertice con il leader cinese Xi Jinping e cresce l’attesa per questo incontro. Oltre a lui, il leader russo incontrerà anche altri leader tra oggi, 15 settembre, e domani, 16 settembre. Xi ha incontrato il leader del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov a cui ha offerto supporto per l’indipendenza e la sovranità territoriale del Paese, opponendosi a interferenze estere.

Il leader cinese prenderà parte a una cerimonia di benvenuto organizzata dal leader dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Tuttavia, c’è grande attesa per il vertice tra Putin e Xi Jinping. Nel frattempo, il Cremlino fa sapere che se l’Ucraina dovesse ottenere missili ATACAMS a lungo raggio, che può devastare obiettivi fino a 300 km, richiesti agli Usa, «grandi città russe e infrastrutture industriali e dei trasporti potrebbero essere colpite e uno scenario del genere significherebbe un diretto coinvolgimento degli Stati Uniti in un confronto militare con la Russia».

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, dopo una chiamata con il leader russo, ha detto che si è ben lontani dalla conclusione del conflitto. Nella telefonata intercorsa tra Putin e Guterres, si è anche affrontata la questione grano, e a tal proposito, Mosca comunica che:«Putin ha valutato positivamente la cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a Zaporizhzhia. Putin e il segretario generale hanno discusso l’applicazione degli accordi di Istanbul sull’esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero e sull’esportazione di cibo e fertilizzanti russi».

Intanto, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incidente con l’auto, ma da quanto si apprende non avrebbe avuto lesioni gravi. Tuttavia, il presidente è stato sottoposto a cure mediche, come ha spiegato il suo portavoce su Facebook Sergii Nykyforov. Sulla dinamica del suddetto sinistro stradale investigheranno le forze dell’ordine.