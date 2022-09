Rotolini: come eliminarli definitivamente e tornare in forma perfetta

Se vi guardate allo specchio e vedete rotolini di grasso non allarmatevi, ci sono tanti modi per farli scomparire.

Sono tante le donne a cui non piace la propria pancia, in modo particolare, a volte guardandosi saltano evidenti i rotolini sulla pancia, inestetismi che possono diventare un vero cruccio.

Ma come fare a farli scomparire? Ecco alcuni suggerimenti che si possono eseguire facilmente.

Rotolini: esiste un perché

Naturalmente il grasso addominale non è solo un problema puramente estetico, tenere sotto controllo il giro vita serve a prevenire patologie cardiovascolari. C’è anche da dire che il grasso corporeo dipende in parte dalla genetica.Innanzitutto per combattere i rotolini sulla pancia sarebbe utile mantenere una buona postura, cioè tenere le spalle il più dritte possibili.

Tutti i segreti per tornare in forma