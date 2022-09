Tè verde: tutti i suoi benefici per la nostra salute

Il tè verde ha ottimi effetti sulla nostra salute. Ecco esattamente quali.

Il tè verde ha un’origine antica, veniva coltivato in India, Cina e Giappone ed è la seconda bevanda più consumata nel mondo. In Giappone, in particolare, viene considerato una medicina per lo spirito e il corpo. Questo tipo di tè lo si ricava da foglie particolarmente giovani .

E’ una bevanda molto pratica, infatti è possibile consumarla in qualunque momento della giornata, l’ideale sarebbe quello di consumarne 300 o 500 millilitri al giorno. Ma quali sono, precisamente, i suoi tanto decantati effetti benefici?

Tè verde: come prenderlo per avere la resa migliore

Il tè verde contiene polifenoli, che hanno un ruolo benefico, il più caratteristico tra di essi è l’epigllocatechina gallato. Per trarre tutti i vantaggi possibili da una buona tazza di tè bisogna fare un infuso o assumere un estratto della foglia.

Per avere un infuso bisogna partire con un té di ottima qualità. A ogni modo l’infusione va effettuata a 60-70° per un massimo di due o tre minuti, poi bisogna berlo subito dopo. L’alternativa è quella di assumere estratti secchi di tè.

Tè verde: tutti i vantaggi

Il tè verde è stato oggetto di numerosi studi da cui sono emersi i suoi vari benefici sul nostro organismo.