Si suicida dopo il tradimento del marito: morta conduttrice tv

La donna soffriva di disturbi psichici e non era riuscita a sopportare l’idea del tradimento dell’uomo che amava. La separazione era avvenuta appena un mese prima che i due convolassero a nozze.

Aveva trovato le mutande di un’altra donna nella sua casa, a solo un mese dal matrimonio col marito Kyle Haase. Sarebbe questo il motivo per cui Neena Pacholke, celebre conduttrice della tv americana, si è tolta la vita, afflitta dalla separazione dal coniuge.

Neena, 27 anni molto conosciuta nel Wisconsin dove lavorava per una televisione locale, aveva un rapporto piuttosto complesso con il marito 38enne. Era molto coinvolta dalla loro relazione e aveva anche accettato i suoi comportamenti non proprio da coppia innamorata, ma l’ultimo tradimento sarebbe stato troppo per lei. Il fatto che avesse avuto rapporti sessuali con un’altra donna era diventato insopportabile.

LA RELAZIONE

Si dovevano sposare in ottobre, ma da qualche settimana vivevano separati dopo la scoperta del tradimento. Il matrimonio era previsto il 12 ottobre in un resort all-inclusive a Playa Del Carmen, in Messico. Conviveno da qualche anno ma pare che lui non fosse molto attratto dall’idea del matrimonio.

Da qui la dura lite che ha portato alla separazione quando Neena ha cacciato Kyle dalla loro abitazione. A questo è seguito un tentativo di riappacificazione ma il successivo tradimento è stato troppo. La donna è stata trovata nella sua casa priva di vita da alcuni amici, preoccupati dal fatto che non rispondesse al telefono. Secondo le prime indagini della polizia si sarebbe suicidata anche perché tormentata da alcuni disturbi mentali di cui soffriva da diversi anni. Era in cura da uno psicologo e assumeva farmaci per affrontare il divorzio.

LE LACRIME DEI FAN

La conduttrice aveva molti estimatori i quali hanno inviato diversi messaggi di cordoglio. La sua emittente ha dichiarato “Neena amava questa comunità e le persone che vivevano qui. Era una persona gentile con un grande cuore e un sorriso contagioso e ci mancherà molto“. Questo il messaggio della sorella maggiore Kaitlynn; “Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero. Un giorno le parole mi verranno in mente. Ma per ora, so che non sta più soffrendo e le sono grato per questo. Ho perso la mia migliore amica da 27 anni“.