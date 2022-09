Totti – Blasi, Facchinetti è una furia: “Me ne vado, non me ne frega un ca**o perché…”

Il gesto eclatante di Francesco Facchinetti durante la diretta di 105 Kaos lascia tutti di stucco.

La notizia della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere il gossip del momento. Dopo 20 anni insieme, una delle coppie più iconiche del mondo dello spettacolo italiano ha messo ufficialmente la parola fine al proprio matrimonio e l’ha fatto con due diversi comunicati, quasi a voler dire che ormai non c’è più da condividere neanche una parola.

Se non una, quella che riguarda il rispetto alla riservatezza e alla privacy della famiglia: un invito che entrambi hanno rivolto al pubblico, ma che sapevano non sarebbe stato ascoltato. Come tacere, di fatto, le speculazioni o quantomeno il clamore destato dal mancato happy ending del calciatore e della velina che per lungo tempo hanno fatto sognare milioni di italiani?

Come da copione, i riflettori del gossip ci hanno messo un attimo a rivolgersi tutti sulla coppia. Attori, conduttori, opinionisti e sconosciuti, chiunque ha voluto dire la sua sulla fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tutti si sono lanciati in ipotesi e speculazioni talvolta fantasiose. Tutti, tranne uno: Francesco Facchinetti.

Francesco Facchinetti abbandona il programma: il motivo

Nel corso dell’ultima puntata di 105 Kaos, il programma radiofonico di Radio105 da lui condotto, Francesco Facchinetti ha preferito andarsene e lasciare che fossero i colleghi a proseguire la diretta pur di non intervenire sul caso Totti-Blasi. In seguito, ha chiarito sui social le ragioni del suo comportamento: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose piuttosto rischio il posto.”

Le scuse di Francesco Facchinetti: “Lo so che non è da professionisti”

Un gesto che ha in qualche modo richiamato l’attenzione a quel rispetto della privacy a cui la coppia aveva inizialmente fatto appello ma che non è stato apprezzato da tutti. Sempre attraverso delle storie pubblicate su Instagram, Francesco Facchinetti si è infatti scusato con i radioascoltatori per l’atteggiamento poco professionale: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti.” La domanda che circola sul web adesso è: quali saranno le conseguenze? Sentiremo ancora la voce del conduttore radiofonico dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00? Per ora sembrerebbe di sì: pare, infatti, che non ci siano state ripercussioni sul suo lavoro per quanto accaduto. Insomma, uno sfogo a lieto fine!