Gasperini, arrivano le parole inaspettate del collega: la sua opinione spiazza tutti

Annuncio su Gasperini e non solo. Le dichiarazioni ufficiali parlano chiarissimo, ecco cosa ha detto in queste ore il nuovo volto della Serie A.

Il campionato è finalmente entrato nel vivo e ci ha già restituito diverse consapevolezze, destinate ad essere confermate o ribaltate in base a quelli che saranno i prossimi pronostici del prato verde. Fin qui stiamo assistendo ad una certa densità in classifica, alla luce delle tante nobili realtà presenti in Serie A e di alcune sorprese come l’Udinese, il cui effettivo spessore sarà compreso solamente col passare del tempo.

Discorsi particolari potrebbero essere condotti anche con le squadre da poco salite o con quella Salernitana che, dopo essersi salvata a stento, sta dimostrando di essere in grado di raccogliere i giusti frutti del grande calciomercato di De Sanctis e colleghi.

Meno fortunato, poi, il cammino fin qui del Monza, circa la quale erano state costruite aspettative ben più nobili, soprattutto in seguito alla campagna acquisti condotta da due esperti e vincenti come Berlusconi e Galliani. Il prato verde fin qui ha però detto tutt’altro, come evidenziato dagli infelicissimi risultati ottenuti da Petagna e colleghi in queste prime settimane storiche di Serie A. L’impatto con una competizione mai disputata dai brianzoli è stato infatti triste e contraddistinto da una serie reiterata di sconfitte che hanno alla fine portato la dirigenza a ponderare la più classica delle decisioni.

Annuncio in diretta su Gasperini: le sue dichiarazioni sorprendono tutti

Come sovente accade in questi momenti, infatti, il capro espiatorio si è rivelato essere Stroppa, tecnico fautore della storica salita ma non in grado di ottenere buoni risultati in questa nuova dimensione. La scelta del sostituto è alla fine ricaduta su Raffaele Palladino che nel corso della sua prima conferenza stampa ha toccato tanti punti, così parlando anche di Giampiero Gasperini. A seguire gli estratti più importanti.

“Per me Gasperini è un maestro dai tempi della Primavera della Juventus. Mi ha insegnato il modo di fare calcio, amo il suo 3-4-3. Ho cercato molto di portarmi via il buono di tutti gli allenatori che ho avuto. Un altro è anche Juric. Tutti i loro insegnamenti cerco di trasferirli anche ai ragazzi”