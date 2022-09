Xplora X5 Play, l’orologio smart per bambini che oltre al gioco li tiene sempre al sicuro e localizzati ovunque siano

Tecnicamente è uno smartwatch per bambini, ma chi pensa a un giocattolo, meglio che non lo compri. Primo per il prezzo, anche se su Amazon si trova scontato. Secondo per le sue specifiche, che lo rendono davvero performante.

Si chiama Xplora X5 Play ed è un orologio smart per bambini che, oltre al gioco li tiene sempre al sicuro e localizzati ovunque siano. Chiamate, messaggi, modalità scuola, funzione SOS, localizzazione GPS, fotocamera e contapassi: E molto altro.

Xplora X5 utilizza diversi servizi per localizzare il dispositivo. È possibile impostare zone di sicurezza in luoghi chiave come la casa o la scuola. Può essere connesso al WiFi per ridurre i costi. Questo prodotto è compatibile con la maggior parte delle reti come WINDTRE, Vodafone, TIM e Iliad.

Se il bambino si allontana dalle zone configurate, i genitori verranno avvisati

XPLORA è il primo orologio di nuove generazione che utilizza una triangolazione GPS, WiFi e GSM per fornire una localizzazione precisa per i propri cari. Con l’opzione di “Geofence”, infatti, impostando le zone di sicurezza attorno a posizioni chiave come la casa e la scuola, il dispositivo consente di localizzare il bambino in qualsiasi momento. Se si allontana dalle zone configurate, i genitori verranno avvisati.

1.4″ LCD Touch screen, fotocamera da 2 megapixel con 4GB di memoria, microfono e altoparlante, fra le specifiche delle Xplora X5 Play c’è la capace di effettuare e ricevere telefonate, inviare e ricevere messaggi con gli amati emoji. Il contapassi per stimolare a camminare, o a fare attività fisica, un device Resistente all’acqua IP68 fino a 1,5m.

Xplora X5 Play è la perfetta introduzione a un mondo di prodotti mobili per bambini, consentendo ai genitori di avere pieno controllo e visibilità. Tutte le funzionalità e le impostazioni vengono, infatti, controllate dall’app di controllo parentale. Un vero e proprio cellulare completo, appositamente progettato come orologio da indossare per il tuo bambino.

Capitolo funzionalità. L’Xplora X5 Play può scattare foto da condividere con la tua famiglia. Lascia che il bambino invii emoji e messaggi vocali divertenti ed emozionanti. “Le diverse funzionalità che abbiamo sviluppato rendono Xplora – si legge nella nota ufficiale – perfetto come prodotto di livello base per il mondo mobile“.

Xplora X5 Play ha anche il metodo di ricarica POGO, che tradotto vuol dire una ricarica magnetica che non ha bisogno di contatto. Calendario e una calcolatrice per rendere il dispositivo, completo. Il suo costo di listino era di 169,99 euro. Su Amazon si trova, con il 12% di sconto, a 149.

FONTE