Arriva Amazon Prime Day d’Autunno: ecco la possibile data per il grande evento di promozioni del colosso

Amazon non lascia, raddoppia. Il Prime Day dell’e-commerce numero uno al mondo, per distacco, non sarà l’unico evento del 2022. Nessuna ufficialità, ma sono in tanti a ipotizzare qualcosa di nuovo e di grande, a breve.

Secondo indiscrezioni riportate dalla CNBC, ma anche altri network, il colosso di Seattle avrebbe in mente di organizzare un secondo evento di acquisto per i membri Prime.

Ci sarebbe addirittura una forbice entro il quale Amazon aprirà nuovamente le porte alle super offerte, a testimonianza della credibilità delle indiscrezioni: “entro il quarto trimestre del 2022”.

Vendite in calo, serve un Amazon Prime 2.0

I motivi sono molteplici e vanno ricercati in primis nel grande successo dell’ormai tradizionale evento. Il popolo della rete ne richiede a gran voce un altro, così Amazon sembrerebbe orientato a concedere il bis.

La società ha recentemente iniziato a notificare a commercianti di terze parti selezionati un evento di affare “Prime Fall” tramite il suo portale interno per i venditori, chiamato Seller Central, sempre secondo la CNBC. L’avviso non annuncia alcuna data, sia chiaro, ma sono troppi gli indizi, compresa quelle istruzioni per presentare “offerte lampo” a tempo limitato entro il 22 luglio, con largo anticipo rispetto all’evento del quarto trimestre.

“L’evento Prime Fall è un evento di shopping esclusivo Prime in arrivo nel quarto trimestre”, afferma l’avviso riportato dalla autorevole CNBC. “Invia offerte lampo consigliate per questo evento per avere la possibilità di selezionare la tua offerta!”.

Amazon ha capito ben presto che l’evento autunnale potrebbe aiutare a incrementare le vendite, un po’ in calo, o più precisamente la crescita dei ricavi trimestrale più lenta dal crollo delle dot-com nel 2001. Non solo.

Potrebbe, secondo la CMBC, anche aiutare i rivenditori a ripulire parte dell’inventario extra che hanno accumulato in quanto l’inflazione ha costretti gli utenti a stare alla larga dell’e-commerce numero uno al mondo, per approdare verso altri lidi: viaggi e, soprattutto, intrattenimento, sempre di moda con l’arrivo dell’inverno.

Gli analisti hanno espresso preoccupazione per il fatto che Prime Day abbia perso parte dello slancio che aveva una volta, indicando un rallentamento della crescita delle vendite, dimensioni degli ordini più piccole e promozioni più tenui sul portale di Amazon.

Gli analisti di Jefferies hanno previsto che il Prime Day contribuirà con 8,1 miliardi di dollari al volume lordo di merce quest’anno, il che è “sarebbe direttamente proporzionale all’evento estivo dell’anno scorso”.

Amazon ha guardato sempre più oltre il Prime Day per invogliare gli utenti a comprare nel negozio 2.0, per esempio lanciando offerte incentrate su categorie specifiche.

Lo scorso ottobre ha tenuto il suo primo evento sui prodotti di bellezza, a maggio uno sguardo agli amati animali, con l’Amazon Pet Day”. Chissà cos’altro si inventerà: sarà in calo, ma resta sempre la numero uno per distacco.

