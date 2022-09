La mattina si sposa, la sera torna a casa e muore: Andrea lascia sua moglie poche ore dopo il matrimonio

La mattina, Andrea e Tatiana si erano sposati a Udine ed erano molto felici. La sera è morto. Ha avuto un malore ed è morto a 60 anni.

Andrea Labriola, 60 anni, di Udine, aveva appena coronato il suo sogno sposando la sua Tatiana. Poi, la sera, rientrati a casa, ha avuto un malore fatale. I due si eran sposati lo scorso lunedì, 12 settembre, nel municipio di Udine.

Hanno poi festeggiato con amici e parenti in un ristorante a Buttrio (Udine). Una cerimonia sobria, con le persone a loro più vicine, circa 15 persone, dove niente avrebbe mai fatto ipotizzare la tragedia che poi si è consumata.

Terminata la festa di nozze, Andrea è rientrato a casa a Udine con sua moglie Tatiana, e lì, purtroppo, ha avuto un malore. Subito sono stati avvertiti i soccorritori che si sono recati quanto prima in loco. Purtroppo, però, per Andrea non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Andrea aveva passato molti anni in Russia per via del suo lavoro ed era rientrato da poco tempo in Friuli Venezia Giulia. Lunedì si era finalmente sposato con Tatiana, l’amore della sua vita, e a celebrare le nozze era stati l’assessore Alessandro Ciani.

Quello che è successo ha lasciato tutti senza parole. Una morte improvvisa che ha letteralmente sconvolto familiari e invitati alle nozze, che soltanto qualche ora prima stavano festeggiando il matrimonio di Andrea e Tatiana. I suoi amici parlano di lui con affetto, definendolo un uomo sempre gentile e disponibile.

Oltre alla sua neo sposa, Andrea lascia la figlia Evelina e sua sorella, Barbara. I funerali dell’uomo hanno avuto luogo ieri, venerdì 16 settembre, nella chiesa di San Domenico. Si tratta di una tragedia che fa pensare a quella occorso pochi giorni fa a Collepasso, in provincia di Lecce, e in cui ha perso la vita Valerio Troiso, 26 anni, deceduto anche lui in modo inaspettato, a causa di un malore, proprio pochissimi giorni prima di convolare a nozze con la sua futura sposa, Debora.

Ieri, 16 settembre, un altro uomo è morto per un malore improvviso: si tratta di un uomo di 82 anni, Paolo Virgilio, geologo pensionato, deceduto mentre faceva il bagno nel mare del Salento.