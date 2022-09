Follia sul bus: autista guarda la Lazio mentre guida, Atac lo sospende

Incredibile quanto successo su uno dei bus della Capitale: un autista sorpreso a guardare la partita della Lazio mentre guida.

A ogni gol frenava bruscamente: l’azienda lo ha sospeso. Ma non è l’unico caso di condotta poco professionale alla guida dei mezzi.

Altra giornata complicata per Atac: a marzo c’era stato il pasticciaccio brutto dell’autista che si masturbava filmandosi mentre guidava il bus nel traffico capitolino. Adesso è il turno di una passionaccia meno erotica (forse) ma per qualcuno non meno coinvolgente: il tifo calcistico. Un autista Atac infatti è stato sorpreso alla guida del bus con un occhio al traffico e l’altro concentrato sulla partita della Lazio. Lo riferisce Repubblica.

L’azienda romana dei trasporti si trova così a dover punire una volta ancora uno dei suoi autisti: per l’autista-tifoso è arrivata la sospensione dallo stipendio e dal ruolo.

Beccato da un passeggero

A riprendere la scena è stato un passeggero che viaggiava all’interno del bus. Nella foto si vede il conducente, ripreso di spalle e con le mani sul volante. Sembrerebbe tutto in ordine, se non fosse per un “piccolo particolare”: la staffa porta-telefonino attaccata al finestrino. Sullo schermo scorrono le immagini dell’entrata in campo della Lazio, impegnata in Europa League nella trasferta coi danesi del Midtjylland (peraltro finita in disfatta per le aquile biancocelesti, sconfitte con un sonoro 5-1).

Gli 007 della municipalizzata dei trasporti hanno subito contattato il passeggero che aveva scattato la foto. E dopo essersi segnati il numero della linea del bus (la numero 881, che da corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, arriva fino alla Pisana) e del mezzo hanno individuato l’autista in un baleno. «Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la partita. La foto l’abbiamo scattata all’altezza di via Gregorio VII». Questo il racconto dei passeggeri agli ispettori di Atac.

Frenate brusche nei momenti clou del match

C’è poi il dettaglio delle brusche frenate nei momenti più salienti dell’incontro che ha visto i biancocelesti capitolare per ben cinque volte. Una serata decisamente da dimenticare per il conducente supporter della Lazio, inchiodato dalla testimonianza dei passeggeri. Oltre alla beffa di aver visto i biancocelesti surclassati, anche il danno della punizione dell’azienda. Atac infatti lo ha punito con la sospensione.

Adesso l’autista potrà difendersi di fronte alla commissione disciplinare dell’azienda di via Prenestina. Anche se, data l’eloquenza delle immagini, appare una ‘mission impossibile’. Il caso dell’autista-tifoso non è l’unico motivo di imbarazzo per i manager Atac. Nelle ultime ore è venuto alla luce anche il caso, che ha fatto gran rumore, dell’autista addormentatosi alla guida del bus carico di passeggeri. Anche lui sospeso. Si è difeso dicendo «può succedere». Ma Atac non sembra essere dello stesso avviso.