Autoerotismo sul bus: autista si filma mentre guida e si tocca, poi posta il video sulla chat dei colleghi 

Si masturbava mentre guidava l’autobus riprendendosi col cellulare. Poi per errore ha inviato il video su WhatsApp.

Il tutto è accaduto mentre guidava il bus nel traffico cittadino. Ora l’azienda sta vagliando la sua posizione.

Incredibile ma vero quanto è accaduto a Roma: un autista dell’Atac con una mano si masturbava e guidava il volante dell’autobus, con l’altra invece si filmava attraverso il cellulare. Non si può dire che stesse con le mani in mano ma certo non era un atteggiamento professionale quello per cui adesso, come riferisce Repubblica, l’uomo rischia di essere licenziato per essersi “toccato” mentre era in servizio.

Stando a quanto si sa, l’autista sarebbe già stato sanzionato: per lui sospensione dal lavoro e stipendio bloccato in attesa della decisione finale dell’Atac, che potrebbe arrivare al licenziamento.

Filmato postato per errore nella chat WhatsApp dei colleghi

L’episodio del video daterebbe a inizio del mese di marzo, me è solo nelle ultime ore che la vicenda è diventata di pubblico dominio. Pare infatti che l’uomo si sia tradito perché avrebbe involontariamente postato il video in una chat WhatsApp di colleghi che discutevano dei cambi di turno.

Da lì il filmato sarebbe poi stato condiviso su altre chat inguaiando lo sventurato autista. Il video in men che non si dica è arrivato infatti ai piani alti dell’Atac. Risultato: sospensione dal lavoro e retribuzione congelata, mentre l’azienda sta decidendo il da farsi. L’uomo nega di essere il protagonista del video, anche se sembrano esserci pochi dubbi al riguardo nonostante la ripresa notturna e movimentata.

La condotta del conducente, oltre che poco professionale, è stata anche molto pericolosa, sia per la sua che per l’altrui incolumità. Senza mani sul volante, e tanto meno con l’attenzione rivolta alla strada, c’era un alto rischio di provocare un incidente nel pieno del traffico della capitale. Adesso resta da vedere se saranno accertate le sue responsabilità.