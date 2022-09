TikTok contrattacca con Now, dopo il sorpasso di BeReal

La risposta del numero uno dei numeri uno non si è fatta attendere. Il fiato sul collo dell’astro nascente dei social, BeReal, ha provocato la reazione di TikTok, ben determinato a difendere il suo regno, a livello globale.

In questo momento storico c’è chi inventa e chi imita. E’ successo a Instagram e Yoube prendere spunto dalle idee geniali di TikTok, ora è il turno dei cinese imitare l’app del momento, quell’applicazione di social media francese rilasciata nell’anno della pandemia che ha nella notifica quotidiana e in quei due fatidici minuti la sua caratteristica principale, che tanto sta spopolando fra i giovani e non solo.

TikTok ha incassato il sorpasso di BeReal in alcune parti del mondo, ma ha deciso di spingere nuovamente sull’acceleratore sfruttando la scia dei francesi per operare il controsorpasso con una funzionalità nuova di zecca.

L’invito agli utenti a catturare situazioni di vita quotidiana. Con un occhio di riguardo ai minorenni

Nasce con questa intenzione TikTok Now. Si tratta di una nuova funzione che invita gli utenti a catturare situazioni di vita quotidiana, necessariamente sia con la fotocamera interna che esterna. Fondamentalmente è molto simile a quanto c’è già su BeReal, la vivace app social francese che sta guadagnando costantemente popolarità.

BeReal invita gli utenti a scattare una foto della fotocamera anteriore e posteriore in un momento casuale ogni giorno, progettata per catturare un’immagine più autentica di ciò che i nostri amici stanno facendo tutto il giorno (ma, ovviamente, puoi semplicemente aspettare di pubblicare qualcosa di interessante).

Snapchat e Instagram hanno già lanciato le funzionalità della fotocamera anteriore e posteriore e si dice che Instagram stia lavorando sulla propria funzione effimera basata sul tempo. Ma TikTok ha battuto i suoi concorrenti: è la prima app a tagliare e incollare completamente BeReal nella sua piattaforma.

“TikTok Now invita te e i tuoi amici a catturare ciò che state facendo in quel momento utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore del dispositivo – si legge sul blog ufficiale – riceverai una richiesta quotidiana per acquisire un video di 10 secondi o una foto statica per condividere facilmente ciò che stai facendo“.

Ogni giorno, quando il BeReal esce, gli utenti ricevono una notifica push che dice loro che “è ora di BeReal“, bloccata da emoji di avviso. La notifica di TikTok ha lo stesso aspetto: gli utenti vengono avvisati tra emoji fulminei che è “Time to Now“, che certamente non ha lo stesso squillo di BeReal. Veder fare, insomma, saper fare. Con un’accortezza

TikTok afferma che la funzione è ora disponibile per gli utenti statunitensi, in altri paesi, fra cui l’Italia, dovrebbe arrivare in un futuro prossimo, scaricabile come app autonoma. Al momento del lancio, non ci sono funzionalità di privacy integrate. Ma se qualcuno di età inferiore ai 16 anni si registra per un’app TikTok Now, il suo account sarà impostato come privato per impostazione predefinita. Inoltre, gli utenti devono avere 18 anni per condividere i propri BeRealTikTok Now. Per gli utenti dai 13 ai 15 anni, solo i tuoi amici, le persone che segui e che ti seguono, potranno commentare i tuoi post.

