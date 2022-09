Addio al marchio Pentium e Celeron, Intel lo chiude per sempre dopo 30 anni di servizio

Intel ha annunciato una notizia triste, ma che prima o poi sarebbe venute a galla: Pentium e Celeron smetteranno di esistere. È quanto dichiarato dal celebre marchio di componenti hardware che, a seguito di una lunga riflessione, ha deciso di percorrere una strada differente da quella che pensavamo potesse essere. Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto la società a prendere questa scelta?

Purtroppo dobbiamo ingoiare questa pillola ed accettare che sia così: Intel ha deciso volontariamente di chiudere due brand molto famosi e che tutti noi conosciamo, portando alla luce delle ragioni probabilmente valide sul perché abbia deciso di farlo. Di sicuro non era del tutto inaspettato che potesse accadere, ma si sa, in fondo le news vengono a galla quando meno ce lo aspettiamo.

Il punto, però, è un altro, ossia che si vorrebbe sapere come mai la società abbia scelto di cambiare rotta. Dopotutto siamo sempre incuriositi da scelte simili e che sembrano essere dettate da delle motivazioni valide, motivo per cui non ci resta altro che indagare a fondo sulla questione e scoprire su che cosa si sia basata Intel per giungere a questa conclusione.

La nuova linea di componenti di Intel e il rinnovamento

Nella speranza di riuscire a semplificare la struttura del branding e potersi concentrare meglio sulle linee di prodotto principali, che sarebbero Intel Core, Intel Evo e Intel vPro, Intel ha annunciato la nascita della linea di processori Intel Processor, che andrà a sostituire i modelli Intel Celeron e Intel Pentium nei notebook di fascia bassa del 2023. Dunque rimarrà solo un anno di vita a questi modelli che, ormai, diventeranno soltanto un lontano ricordo.

Ma cosa introdurrà il nuovo marchio? Il brand Intel Processor racchiuderà alcune famiglie di prodotti con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’acquisto per gli utenti, rendendola facile ed intuibile anche per i meno esperti. I diversi segmenti continueranno ad offrire i rispettivi prodotti e vantaggi, un aggiunta la tabella di marcia e l’offerta rimarranno invariate, senza essere influenzate da quello che gli utenti vedono, di fatto, come un semplice cambio di appellativo. Non lo è sicuramente visto e considerato ciò che abbiano fatto, dunque facciamo attenzione a quello che leggiamo.

E ne parla meglio Josh Newman, il Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms, che ha voluto chiarire la questione una volta per tutte: “Che lo si utilizzi per lavoro o per tempo libero, l’importanza del PC è sempre più evidente con il crescere della velocità degli sviluppi tecnologici che danno forma al mondo moderno. Intel è impegnata a guidare l’innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori ‘entry-level’ sono state fondamentali per elevare gli standard dei PC in tutte le fasce di prezzo. Il nuovo brand per i processori Intel semplificherà la nostra offerta consentendo agli utenti di fare la scelta più adeguata alle loro esigenze”.