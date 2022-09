Una moto ed un drone si uniscono e creano un qualcosa di unico: sembra arrivare da Star Wars

Oltre all’avanzamento della tecnologia, possiamo assistere anche al rilascio di innumerevoli funzioni che potrebbero rendere la nostra vita decisamente più interessante grazie al loro utilizzo. Si parla di progettazioni talmente complesse da risultare essere incredibili sotto un certo punto di vista, ma dal momento che aggiungono qualcosa in più alle giornate che viviamo ogni giorno, tanto vale studiare a fondo l’argomento e scoprire che cosa abbiano ideato alcuni esperti.

È successo davvero: un hoverbike che i produttori giapponesi intendono lanciare negli Stati Uniti, l’anno prossimo però, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti al Detroit Auto Show giovedì, facendo intervenire delle persone con degli inevitabili paragoni con le speeder bike di “Star Wars“. Non è una cattiva notizia, anzi, il contrario: il prodotto ha riscontrato un successo considerevole.

Questo hoverbike XTURISMO è stato sviluppato dalla startup giapponese AERWINS Technologies e può volare per 40 minuti, raggiungendo velocità fino a 62 miglia orarie, cioè 100 km/h. Il che è assurdo dato che ancora non esista un progetto simile, dunque possiamo affermare con certezza che oltre ad aver portato qualcosa di inimmaginabile, sembra che sia stato anche in grado di catturare l’attenzione di tutti. Che altro sappiamo in merito?

Il costo esorbitante della hoverbike

Possiamo leggere la dichiarazione di Thad Szott, il Co-Presidente del salone dell’auto dopo aver fatto un giro di prova, il quale rilascia un commento entusiasmante al riguardo: “Mi sento come se avessi letteralmente 15 anni e sono appena uscito da ‘Star Wars’ e sono salito sulla loro bici. Voglio dire, è fantastico! Certo, hai un po’ di apprensione, ma ero così eccitato. Ho letteralmente avuto la pelle d’oca e mi sento come un bambino“.

Comunque l’hoverbike è già in vendita in Giappone e Shuhei Komatsu, fondatore e CEO di AERWINS, che ha affermato che sono in corso piani per vendere una versione più piccola negli Stati Uniti nel 2023. Da ciò capiamo che dovremo aspettare molto tempo prima che possa essere rilasciata in Europa, quindi non facciamo ipotesi azzardate visto e considerato che non si sappia ancora nulla.

E forse cambieremo anche idea in merito dato il prezzo esorbitante. Parliamo di ben 777.000 dollari, anche se Komatsu ha affermato che la società spera di ridurre il costo a 50.000 dollari per un modello elettrico più piccolo entro il 2025. È difficile che possa succedere, però apprezziamo il fatto che abbiano calcolato questa evenienza; non tutti avrebbero quasi un milione di dollari da spendere per una moto volante.

C’è anche da ricordare che all’inizio di questo mese, AERWINS ha omesso che stava cercando di quotarsi al NASDAQ tramite una fusione con una società di acquisizione speciale che lo valuta a 600 milioni di dollari. Incredibile, vero? A momenti non sappiamo neanche che cosa pensare o addirittura come interpretare quello che ci viene detto. Per fortuna il tempo avrà modo di chiarirci la questione, quindi non ci resta altro che aspettare e vedere che cosa succederà.