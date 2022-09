Epic Games Store la fa grossa: ecco i titoli GRATIS in arrivo tra una settimana, ce ne sono di belli

Una consuetudine che ha reso Epic Games ancora più appetibile. Mensilmente il noto sviluppatore di videogames statunitense, precedentemente Potomac Computer Systems ed Epic MegaGames, diventato famoso anche fuori dai patiti di gaming per lo sviluppo del motore di gioco Unreal Engine, Unreal e Fortnite, ma soprattutto per il negozio digitale. Ed è proprio dallo Store che arrivano buone nuove.

Epic Games ha rivelato due giochi gratuiti che i suoi utenti potranno aggiungere alle loro raccolte, previsti per il 22 settembre. L’azienda del Nord Carolina regala frequentemente giochi gratuiti, su base settimanale, una delle strategie chiave che utilizza per disegnare I giocatori PC lontani dall’enorme vetrina di Steam di Valve.

Le offerte di giochi gratuiti di Epic Games Store vengono aggiornate ogni giovedì alle 10:00 CT, quindi gli utenti dovrebbero avere altri due giochi da richiedere in questo momento, prendendo anche nota di ciò che è in serbo per la prossima settimana.

Non solo Spirit of the North e The Captain: di coppia in coppia

Gli attuali giochi gratuiti di Epic Games Store sono Spirit of the North e The Captain. Entrambi i giochi saranno disponibili per gli utenti di Epic Games Store da ora fino al 22 settembre, a quel punto verranno sostituiti con il prossimo paio di giochi gratuiti.

Spirit of the North è un gioco di avventura basato sul folklore nordico in cui i player giocano nei panni di una volpe. The Captain, invece, è un gioco molto diverso, incentrato invece sui giocatori che fanno scelte come se fossero un capitano di Star Trek.

Spirit of the North e The Captain sono gli attuali giochi gratuiti di Epic Games Store, ma a partire dal 22 settembre gli utenti potranno prendere ARK: Survival Evolved e Gloomhaven. Sebbene Spirit of the North e The Captain possano avere i loro fan, è sicuro dire che ARK: Survival Evolved e Gloomhaven sono giochi di profilo molto più alto, e quindi i giochi gratuiti di Epic Games Store della prossima settimana dovrebbero essere particolarmente eccitanti.

ARK: Survival Evolved è un multiplayer in cui i giocatori sono sfidati a sopravvivere in un mondo ostile, popolato da dinosauri e mostri. Rispetto ad altri giochi di sopravvivenza sul mercato, ARK ha mostrato una notevole longevità, sviluppando una base di fan dedicata che ha costruito basi e combattuto e domato i dinosauri per anni. Ora gli utenti di Epic Games Store che devono ancora giocare ad ARK possono vedere di cosa si tratta senza pagare un centesimo.

Gloomhaven, invece, è la versione gaming dell’omonimo gioco da tavolo. Offre opzioni cooperative da solo e online, ha ottenuto recensioni per lo più positive quando è stato lanciato per la prima volta per PC nel 2021. Una versione console uscirà nel 2023, ma gli utenti di Epic Games Store potranno giocare gratuitamente a partire dal 22 settembre.

Una volta che ARK: Survival Evolved e Gloomhaven saranno resi gratuiti il 22 settembre, verrà rivelata la prossima serie di giochi gratuiti. Stay Tuned.

