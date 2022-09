EVGA non avrà più GeForce come schede grafiche, quali conseguenze avrà la rottura con Nvidia?

Una decisione doppiamente importante. Primo perché EVGA non si avvarrà più di un validissima risorsa, secondo perché inevitabilmente potrebbe cambiare le dinamiche di mercato dopo la rottura con Nvidia.

Uno dei più grandi partner GPU di Nvidia, EVGA, se ne va. Come mai? La relazione fra le parti si sarebbe inasprita, a quanto pare a causa di un “trattamento irrispettoso” da parte della nota azienda tecnologica statunitense, che sviluppa processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l’industria automobilistica.

Lo afferma GamersNexus, secondo cui che EVGA avrebbe già costruito una serie di prototipi RTX 4090. Una notizia scioccante, in quanto la stragrande maggioranza delle attività di EVGA attualmente ruotava attorno alla produzione di schede grafiche Nvidia. Ed EVGA non starebbe nemmeno prendendo in considerazione l’idea di passare ad AMD o Intel.

Un rapporto logoro da tempo

Il massiccio cambiamento di affari, che è stato confermato da EVGA sui suoi forum, è stato analizzato in un rapporto dettagliato da Gamers Nexus, che ha parlato direttamente con il CEO di EVGA, Andrew Han, per ottenere i dettagli della divisione.

Secondo Han, il rapporto era ormai logoro da tanto tempo. Come a tutti gli altri partner di schede GPU, a EVGA viene detto il prezzo dei nuovi prodotti solo quando vengono rivelati a tutti sul palco, rendendo difficile la pianificazione. Nvidia, inoltre, ha anche uno stretto controllo sui prezzi delle GPU, una limitazione enorme per i partner.

Han ha criticato il modo in cui Nvidia riduce regolarmente i propri partner con le sue carte Founders Edition, che offrono prodotti identici a prezzi scontati che i partner non possono abbinare. Ciò ha comportato troppe perdite, secondo Han le GPU RTX 3080 (e superiori) le più sono andate in sofferenza, perdendo centinaia di dollari.

I giocatori Nexus hanno presentato alcune contro argomentazioni. EVGA aveva alzato la produzione, durante la serie 20 e l’attuale serie 30, con il recente crash della criptovaluta e l’eradicazione del mining di Ethereum che hanno contribuito ancora di più al problema. Un bel problema, anche dal punto di vista dei lavoratori.

Con 250 dipendenti, in molti dipendono da EVGA, ma senza la produzione di GPU, le cui perdite si attestano attorno all’80%, il futuro è alquanto nebuloso, anche perché Han non avrebbe piani per vendere l’azienda, né per produrre GPU per AMD o Intel. EVGA comunque continuerà a vendere le rimanenti azioni della serie 30, che ritiene si esauriranno entro la fine del 2022.

FONTE