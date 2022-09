Automobilista apre la portiera e colpisce due ciclisti: li ferisce e scappa, multa da 10mila euro. L’episodio si è verificato mentre l’uomo si era fermato a chiedere indicazioni.

I fatti risalgono al 29 di maggio del 2021, ma il responsabile dell’incidente è stato notificato di condanna soltanto di recente. Si tratta di un pensionato di 81 anni residente a Cadoneghe, che dopo aver fatto cadere rovinosamente a terra due ciclisti, è scappato senza prestare soccorso.

L’uomo, riportano le fonti, pare si fosse accostato per chiedere al alcuni passanti delle indicazioni stradali. Doveva raggiungere un ristorante di Teolo (in provincia di Padova), ma aprendo la portiera ha invece investito i due in sella. Per lui scatta una multa di 10mila euro.

Apre la portiera e ferisce due ciclisti: multa e sospensione della patente

L’81enne si era messo al volante della sua Toyota per raggiungere un ristorante della zona di Teolo. Non riuscendo a trovarlo, si sarebbe fermato per chiedere informazioni a un passante, nello stesso momento in cui sopraggiungevano due ciclisti in discesa. I due, che si sarebbero trovati l’ostacolo improvvisamente davanti alla loro traiettoria, per evitare lo schianto sarebbero finiti rovinosamente a terra. non riusciva a trovarlo.

Pur accorgendosi di quanto accaduto, pare che l’uomo non abbia soccorso i due feriti, proseguendo invece la sua corsa verso il ristorante. I due ciclisti sono stati trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto tutte le cure del caso e sono stati dimessi con una prognosi superiore ai 40 giorni. Secondo quanto viene ricostruito dai quotidiani locali, pare che uno abbia riportato diverse fratture al braccio destro, mentre l’altro avrebbe subito un trauma cranico con distacco della retina, oltre che una frattura dell’omero.

A seguito di quanto successo, immediata la denuncia alle forze dell’ordine. Sul caso hanno lavorato i carabinieri, intervenuti già sul luogo dell’incidente insieme alle ambulanze del Suem 118. Dopo essere entrati in possesso della targa del veicolo guidato dal pensionato, i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’anziano. Denunciato, l’81enne è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni gravi e omissione di soccorso.

Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare del fascicolo, ha dunque chiesto e ottenuto dal giudice il decreto penale di condanna, per il quale l’uomo è ora chiamato a pagare una multa di oltre 10 mila euro. Disposta, inoltre, anche la sospensione della patente per un periodo di tempo pari a un anno e sei mesi.