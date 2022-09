Bolletta da 83mila euro, imprenditore si sente male e finisce in ospedale: “Cifra impensabile, dovrò chiudere”

Bolletta da 83mila euro, imprenditore si sente male e finisce in ospedale: “Una cifra del genere è impensabile, a ottobre dovrò chiudere”. L’uomo si è già rivolto ai suoi legali.

Con l’inflazione al galoppo sia nell’Eurozona che in Italia, ad agosto le ricadute sono state pesanti anche nel carrello della spesa delle famiglie. Ma a preoccupare sono anche i cari bolletta, soprattutto quelle di gas e luce. Prezzi esorbitanti scaturiti dall’effetto domino provocato dalle tensioni geopolitiche, e sul quale l’Ue sta cercando di mettere un freno. Nel frattempo, ad alcuni imprenditori già cominciano ad arrivare bollette salatissime, che mettono in seria difficoltà diverse realtà aziendali.

Ad un imprenditore di Marsala è infatti arrivata una bolletta da 83.318,08 euro, da pagare entro il 6 ottobre. Si tratta del prezzo di un mese di fornitura di energia elettrica, ma ovviamente “una cifra del genere è impensabile”. “Dal primo ottobre chiuderemo”, ha raccontato l’imprenditore alla redazione del Giornale di Sicilia.

“Una cifra del genere è impensabile, a ottobre chiuderemo”

Una cifra esorbitante, quella che l’imprenditore Davide Bellitteri è costretto a pagare. Un importo di 83.318,08 euro da pagare entro il 6 ottobre, a seguito di un mese di fornitura di energia elettrica. A raccontare la sua esperienza è stato lo stesso Bellitteri, raggiunto dalla redazione del quotidiano locale. “Non vedevo più nulla. Non avevo mai provato una sensazione del genere. Ringrazio i sanitari dell’ospedale Paolo Borsellino che mi hanno assistito e in particolare il dottore Schifano che mi ha somministrato delle gocce e mi ha tenuto per sei ore in osservazione”.

Alla vista della bolletta, infatti, l’uomo si è sentito male, ed è stato portato in ospedale. L’imprenditore si è già rivolto ai suoi legali per venire a capo della faccenda, con la speranza di riuscire a capire il perché di un conto così salato. Sebbene – spiegano dal giornale – anche la bolletta precedente era arrivata estremamente e insolitamente alta – con un importo di 8.800 euro.

“Non si può addebitare un costo così a una attività, una cifra del genere è impensabile. Dal primo ottobre chiuderemo. In inverno con i riscaldamenti per noi sarebbe insostenibile continuare. Per cosa lavoriamo? Saranno mesi durissimi per tutti, imprenditori e dipendenti, immagino saranno a rischio anche le tredicesime se non si prenderanno provvedimenti immediati”, ha spiegato l’imprenditore.

Nel frattempo, proprio alla luce di un simile e tragico scenario, stanno circolando le prime indiscrezioni sul dl Aiuti ter, ovvero l’ultimo decreto che verrà emanato del governo guidato da Mario Draghi. Pare che una parte importante dei fondi stanziati (previsti 14 miliardi) andrà a favore delle imprese, in particolare con la proroga dei crediti d’imposta.