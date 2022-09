Meteo OGGI domenica 18 settembre | Calo di temperature, ma tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 settembre. La giornata risulterà soleggiata, sebbene sia previsto un sensibile calo di temperature da Nord a Sud. Venti a tratti forti sul medio-basso Adriatico.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile e abbastanza soleggiato. Si segnalano dei residui addensamenti mattutini al Sud, in successivo dissolvimento nel corso della giornata. Nubi in transito sui rilievi confinali nordorientali, con stabile e soleggiato sul resto del Paese. Previste tuttavia nubi in nuova intensificazione da fine giornata sia sul levante ligure che sulla Toscana. Da segnalare, inoltre, un sensibile calo delle temperature, per un weekend all’insegna di un assaggio di autunno.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni di generale bel tempo su buona parte del Nord, con cielo sereno e limpito. Si segnala la possibilità di qualche annuvolamento più intenso lungo i confini del Triveneto e sui settori di Trentino Alto Adige. Previste nevicate a bassa quota lungo i confini alto atesini.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con possibilità di locali annuvolamenti stratiformi sulla Toscana e sulla Sardegna. Annuovolamenti, questi, che si intensificheranno nel corso delle ore notturne, e si estenderanno fino anche alle coste del Lazio.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un tempo stabile. Previsti annuvolamenti sparsi tra la Calabria ionica meridionale e la Sicilia orientale, con fenomeno in intensificazione nel corso delle ore di fine giornata.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime rimangono stazionarie su tutto il Paese, tranne per qualche lieve aumento sulle regioni del Centro. Per quanto riguarda i valori massimi, questi sono in aumento sul settore orientale del Nord, su Toscana, Umbria e Marche. Risultano invece in diminuzione su Abruzzo, Molise, Puglia e settore ionico di Calabria e Sicilia, e in lieve calo altrove.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno moderati settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria, deboli variabili al Centro-nord tendenti a divenire meridionali dalle ore serali, con possibili rinforzi.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio orientale, il mare e canale di Sardegna. Risulteranno invece mossi i restanti mari centro-meridionali e il mar Ligure, e poco mossi sia l’alto Tirreno che l’alto Adriatico.