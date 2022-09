Meteo OGGI lunedì 19 settembre | Tempo stabile, clima autunnale

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 settembre. Per la giornata di oggi è atteso nuovo impulso con effetti maggiori sulle regioni centrali, prevalenza di schiarite sul resto del Paese.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile e abbastanza soleggiato, anche grazie all’aumento dell’alta pressione sul nostro Paese. Il cielo di oggi sarà prevalentemente nuvoloso sulle regioni del Nord, mentre sereno e a tratti nuvoloso sulle aree del Centro. Attese in giornata delle precipitazioni sulla Toscana. Sul Meridione splenderà il sole.

Nord

Per la giornata di oggi previsti annuvolamenti sparsi sulla Liguria. Cielo a tratti coperto an che sulla riviera di Levante, con possibilità di precipitazioni nel corso delle ore pomeridiane. Sul resto delle regioni settentrionali il cielo sarà sereno, con venti deboli e temperature sotto la media del periodo.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con possibilità di locali addensamenti però su alta Toscana settentrionale e sui settori appennini. Non sono da escludere possibili fenomeni associati, con occasionali brevi e intermittenti piogge. Sul resto delle regioni il cielo sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Previsto un maggiore addensamento di nubi sulle coste laziali meridionali.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un tempo stabile. Previsti annuvolamenti sparsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma non sono attese precipitazioni associate. Sul resto delle regioni il cielo sarà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso, ma si segnalano comunque temperature al di sotto della media del periodo.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo su Puglia meridionale e Calabria, stazionarie sulla Sicilia e in generale aumento sul resto del nostro Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, si segnala un aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, sulle regioni centro-meridionali adriatiche, sulla Liguria e sulla pianura padana settentrionale. Non si segnalano variazioni significative, invece, sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli settentrionali al Nord, deboli meridionali sui versanti del medio e basso Adriatico e su quelli ionici in rotazione da Nord-ovest. Sul resto del nostro Paese soffieranno invece deboli o moderati occidentali, con rinforzi sulla Sardegna.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi il mar di Liguria meridionale, il Tirreno centrale e il settore nord del mar di Sardegna. Durante il pomeriggio saranno localmente agitati il settore nord del Tirreno centrale, il settore ovest e le bocche di Bonifacio. Saranno invece pochi mossi l’alto Adriatico e i restanti bacini italiani, con moto ondoso in ulteriore attenuazione nel corso della giornata.