Meteo OGGI martedì 20 settembre | Stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 settembre. La giornata risulterà soleggiata, con tempo stabile su gran parte del nostro Paese. Possibili brevi piovaschi sui settori del Centro-sud.



Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile e abbastanza soleggiato grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Si segnala la formazione di addensamenti sui settori adriatici centro-meridionali, con possibilità di fenomeni associati anche di carattere temporalesco. Attese precipitazioni anche sul basso Lazio. Le temperature si mantengono al di sotto della media del periodo.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni di generale bel tempo su buona parte del Nord, con cielo sereno e limpido. Previsti comunque modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sulle Alpi orientali e sull’Appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, su buona parte delle regioni. Sull’Abruzzo prevista la formazione di nubi anche intense, con locali e brevi piovaschi durante le ore pomeridiane. Nubi anche sulle coste, con diradamento previsto già a partire dalla tarda mattinata. Soleggiato su Sardegna. Possibilità di occasionali e breve piovaschi sulle aree appenniniche del Lazio meridionale.

Sud e Sicilia

Durante la giornata saranno previsti venti freschi e instabili provenienti dai Balcani. Nelle prime ore del mattino possibilità di precipitazioni, anche di carattere temporalesco, su Puglia e Basilicata. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto del Meridione. Temperature sotto la media del periodo.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e restanti aree alpine/prealpine. Sono invece in aumento su basso Veneto, isole maggiori, sud peninsulare e restanti regioni centrali. Per quanto riguarda i valori massimi, questi sono in sensibile calo sulle aree centro-meridionali adriatiche, su Basilicata, settori est di Calabria, Sicilia, Sardegna, sud Friuli, Veneto e centro-sud Lombardia. Valori in aumento, invece, su valle d’Aosta, nord Lombardia, Alto Adige, Lazio e restante Sicilia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno moderati settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria, deboli variabili al Centro-nord tendenti a divenire meridionali dalle ore serali, con possibili rinforzi.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio orientale, il mare e canale di Sardegna. Risulteranno invece mossi i restanti mari centro-meridionali e il mar Ligure, e poco mossi sia l’alto Tirreno che l’alto Adriatico.