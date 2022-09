Meteo OGGI mercoledì 21 settembre | Tempo stabile, maggiore nuvolosità al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 settembre. Il tempo risulterà stabile e abbastanza soleggiato, con possibilità di addensamenti di nubi e locali fenomeni associati sui settori del Centro-Nord.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o localmente nuvoloso. Previste molte nubi su Calabria e Sicilia, con possibilità di piogge e rovesci su centro-est Sicilia e sud Calabria, in attenuazione serale. Giornata più soleggiata sul resto d’Italia, con nubi a evoluzione diurna su Appennini e rilievi alpini/prealpini, con possibilità di brevi rovesci pomeridiani associati, oltre che di locali fenomeni serali sul settore alpino lombardo e del Piemonte settentrionale.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Nuvolosità in aumento, con addensamenti maggiori soprattutto lungo i settori. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali, con conseguente spostamento delle nubi dai settori est a quelli ovest già nel corso del pomeriggio. Schiarite sempre più ampie sull’Emilia-Romagna fin dal mattino, mentre dal pomeriggio su Lombardia e Liguria. Possibilità durante le ore centrali di locali e brevi piovaschi principalmente sul settore nord delle Alpi piemontesi e sul confinante settore lombardo.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo stabile. Cielo nuvoloso su Marche e Abruzzo, le cui aree interne potranno essere raggiunte da locali e brevi rovesci soprattutto lungo i settori. Ampie schiarite a partire dalle coste già da metà giornata. Sul resto dell’area prevarrà il bel tempo, con cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso. Nubi a evoluzione diurna, con possibilità di fenomeni associati, anche sui settori del basso Lazio e sulla Sardegna orientale.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato anche al Sud. Modesti annuvolamenti a evoluzione diurna attesi su Molise, Puglia e restanti rilievi appenninici. Diverso il tempo, però, per la Calabria ionica e per la Sicilia centro-orientale, dove un maggiore addensamento di nubi potrà provocare precipitazioni sparse.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in locale e lieve aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e alta Toscana, mentre si segnala un calo su sud Sardegna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria ionica e Sicilia orientale. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano stazionari su Trentino-Alto Adige e Sardegna occidentale, mentre si segnala un generale calo sul resto d’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente dai quadranti nordorientali, con rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico. Deboli settentrionali sulla Sardegna, tendenti a moderati orientali sul settore nord, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Sul resto del paese soffieranno da deboli a moderati.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molti mossi lo Ionio, il mar di Liguria e il basso Adriatico, con moto ondoso in aumento serale sul settore nord del mare di Sardegna. Mossi invece tutti i restanti bacini italiani.