Airbnb, le assurde richieste agli ospiti: “Lavare le lenzuola, falciare il prato, buttare l’immondizia…”. Questo è quanto denunciato da alcuni traveler americani. Il caso è diventato virale grazie a TikTok.

Secondo quanto viene riportato dai media americani, la pandemia avrebbe cambiato le carte in tavola per chi sceglie di partire e alloggiare attraverso la piattaforma online Airbnb. Nota soprattutto per via dei suoi prezzi accessibili, oltre che per la possibilità di essere ospitati direttamente dalle persone del luogo che si sceglie di visitare, la denuncia di un TikToker ha fatto il giro del mondo. E così, a cascata, ne sono sopraggiunte molte altre – e non dissimili tra loro.

Come viene spiegato dal Wall Street Journal, infatti, alcuni ospiti chiedono ai turisti che vengono invitati per il soggiorno di uno o più giorni di pagare diverse spese extra e di compiere mansioni che di certo non spetterebbero a loro.

“Mi chiedono di falciare il prato, fare la lavatrice e pure la lavastoviglie”

C’è chi include il costo delle spese di pulizia fino a un totale di 375 dollari. Chi invece richiede agli ospiti di portare fuori la spazzatura, di lavare le lenzuola o persino falciare il prato durante il loro soggiorno. Delle richieste assurde, ma denunciate a gran voce da diversi traveler, dopo la prima accusa mossa dalla TikToker @Melworeit (alias Melissa Muzyczka). La giovane, infatti, avrebbe raccontato in video – diventato subito virale – di aver deciso di boicottare Airbnb dopo che la piattaforma le ha addebitato il costo extra di 125 dollari per le pulizie. Senza contare che durante il soggiorno, alla 31eenne sarebbe stato persino chiesto di svolgere le faccende domestiche – cambiare le lenzuola, fare la lavastoviglie, fare la lavatrice.

“Se pago 229 dollari a notte oltre che un extra per le spese di pulizia, non faccio di certo il bucato. So che ci vogliono solo due minuti in più per lavare la biancheria, ma è proprio il principio che mi infastidisce”, ha raccontato la giovane. Un video-denuncia il suo che ha già superato le 66.000 visualizzazioni, con circa 5.000 commenti. Commenti, questi, che avrebbero confermato l’atteggiamento di alcuni ospiti di Airbnb. “Ho pagato il soggiorno, 375 dollari per le spese di pulizia e in più il proprietario di casa mi ha presentato una lunga lista di compiti da svolgere”, avrebbe infatti spiegato un altro traveler al Wall Street Journal.

Un altro ospite di Airbnb si è invece rivolto a Reddit, dove nel mese di luglio ha aperto una discussione per chiede se fosse “normale” che un host chiedesse all’ospite di falciargli il prato. “Sembra una richiesta piuttosto strana, dato il costo pagato per stare qui, ma se queste sono le regole lo farò”, ha scritto con tono scettico e dubbioso l’utente. “Semplicemente non voglio essere penalizzato/accusato/valutato male sulla piattaforma per aver ‘trascurato’ il prato se non lo faccio”, ha poi aggiunto.

Dal canto suo, un portavoce di Airbnb ha spiegato alla redazione di Business Insider che mentre gli host scelgono la tariffa da applicare per le proprie spese di pulizia, la società ha comunque fornito delle linee guida per mantenere tale cifra ragionevole. Inoltre, suggerirebbe agli host di considerare di non addebitare affatto le spese di pulizia extra di fine soggiorno. Sempre inoltre secondo quanto dichiarato dalla società, il 45% degli annunci globali presenti sulla piattaforma non prevede alcun addebito per le spese di pulizia, mentre chi invece lo prevede non applica una commissione superiore al 10% del costo totale della prenotazione.