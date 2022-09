L’elenco dei sovrani e dei capi di stato presenti al funerale della regina Elisabetta

Come già ampiamente annunciato, la Russia non è stata invitata a partecipare ai funerali della regina Elisabetta: ma non solo.

Putin non è l’unico “assente eccellente. Anche altri leader sono stati esclusi. Polemiche e imbarazzi invece per qualche presenza ingombrante.

Sono circa 500 le personalità di primo piano presenti ai funerali della regina Elisabetta. Per il Italia ci sarà il capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Presenti anche l’imperatore del Giappone Naruhito e i reali di Spagna, Belgio, Svezia, Norvegia, Liechtenstein, Lussemburgo e i principi di Monaco.

Assenti – perché non invitati – i leader di Russia, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar, Siria e Venezuela. Ci sarà invece la Cina – un invito che ha creato qualche imbarazzo e polemiche – che sarà rappresentata dal vice di Xi Jinping, Wang Qishan.

Polemiche che non sono mancate anche per la presenza del principe saudita, Mohammed bin Salman. Che sarà a Londra ma che, con ogni probabilità, non parteciperà ai funerali della regina Elisabetta.

Invitati e esclusi al funerale

Ecco la lista degli invitati alla cerimonia funebre.

I reali

L’imperatore giapponese Naruhito con la moglie Masako.

Il re Willem-Alexander e la regina Maxima d’Olanda.

Re Felipe VI di Spagna e la Regina Letizia.

L’ex re spagnolo Carlos.

Il re Philip e la Regina Mathilde di Belgio.

La regina Margrethe II di Danimarca con il principe Frederik e la principessa Mary.

Il re Carl XVI Gustaf e la regina Silvia di Svezia.

Il re Harald V e la regina Sonja di Norvegia.

Il re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah.

Il re di Giordania Abdullah – Il principe del Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah.

Il re del Lesotho Letsie III.

Il principe ereditario Alois del Liechtenstein.

Il granduca di Lussemburgo Henri.

Il sultano di Malaysia Abdullah of Pahang.

Il principe di Monaco Albert II.

Il principe del Marocco Moulay Hassan.

Il sultano dell’Oman Haitham bin Tariq al-Said.

L’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Il principe saudita Mohammed Bin Salman.

Il re del Tonga, Tupou VI.

I leader politici

Il presidente Usa Joe Biden con Jill.

Il premier canadese Justin Trudeau.

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

La presidente di Trinidad e Tobago Paula-Mae Weekes.

La presidente delle Barbados Sandra Mason.

Il premier della Giamaica Andrew Holness.

La governatrice del Belize Floyla Tzalam.

La governatrice generale di St Vincent e Granadines Susan Dougan.

Il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Il presidente italiano Sergio Mattarella.

Il presidente irlandese Michael D. Higgins.

Il Taoiseach dell’Irlanda del Nord Michea’l Martin.

Il presidente del Portocallo Marcelo Rebelo de Sousa.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen.

La presidente ungherese Katalin Novak.

Il presidente polacco Andrzej Duda.

Il presidente della Lettonia Egils Levits.

Il presidente della Lituania Gitanas Nauseda.

Il presidente finlandese Sauli Niinisto.

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou.

Il presidente di Malta George Vella.

Il presidente di Cipro Nicos Anastasiades.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

La presidente delal Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Il premier egiziano Mostafa Madbouly.

Il presidente israeliano Isaac Herzog.

Il premier palestinese Mohammad Shtayyeh.

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa.

Il vicepresidente della Nigeria Yemi Osinbajo.

Il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo.

Il presidente del Kenya William Ruto.

Il presidente del Gabon Ali Bongo.

Il presidente indiano Droupadi Murmu.

Il vice presidente cinese Wang Qishan.

Il presidente dello Sri Kanka Ranil Wickremesinghe.

Il premier del Bangladesh Sheikh Hasina.

La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern.

Il premier australiano Anthony Albanese.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

La presidente di Singapore Halimah Yacob.

I paesi non invitati