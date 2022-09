I leader della terra a Londra per i funerali della regina Elisabetta

A Londra attesi 2000 invitati all’abbazia di Westminster per salutare per l’ultima volta la regina Elisabetta II.

In totale saranno un milione le persone accorse nella capitale britannica per omaggiare la sovrana più longeva e amata nella storia della monarchia inglese.

Dopo 11 giorni di lutto nazionale, a Buckingham Palace sono arrivati centinaia di leader mondiali. Tutti lì per omaggiare e dare un ultimo saluto alla sovrana del Regno Unito, Elisabetta II. Un’occasione più unica che rara per vedere tutti i potenti del pianeta – o quasi – riuniti in un solo luogo.

Sono attesi 2000 invitati nell’abbazia di Westminster: 500 le teste coronate, i capi di Stato e di Governo e dignitari vari. Per l’Italia sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnarlo, come sempre, la figlia Laura. Ma ci sono anche gli esclusi eccellenti: i leader di Russia, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar, Siria e Venezuela. Ci sarà invece la Cina, il cui invito aveva creato non poco imbarazzo, rappresentata dal vice di Xi Jinping, Wang Qishan. Imbarazzo anche per la presenza a Londra del principe saudita, Mohammed bin Salman, che però probabilmente non prenderà parte ai funerali.

Schierato un imponente apparato di sicurezza

Si tratta dei primi funerali di Stato nel Regno Unito dopo la morte di Winston Churchill (1965). Per quello che è il più grande evento con leader stranieri coordinato dal ministero degli Esteri britannico in tempi moderni, Londra ha schierato un dispositivo di sicurezza imponente. Paragonabile a quello messo in campo per le Olimpiadi di Londra del 2012. Saranno coinvolti circa 10 mila i militari nella cerimonia.

Per permettere di seguire in diretta i funerali della regina saranno accessi dei maxischermi ad Hyde Park, il parco più vicino a quello di Buckingham palace. Migliaia di persone così potranno seguire la cerimonia funebre a poche centinaia di metri di distanza dall’abbazia, teatro dell’evento, per dare l’estremo saluto alla sovrana più longeva della lunga storia del Regno Unito.

Durante tutto il fine settimana una folla sterminata ha invaso le strade centrali di Londra. Armati di tende, sacchi a pelo, viveri e coperte, in moltissimi hanno cercato di conquistarsi un posto privilegiato per osservare il corteo funebre e poter dire: “io c’ero!”.

I maxischermi non sono stati allestiti solo a Londra. Anche nel resto del Regno Unito sono apparsi nei parchi o nelle cattedrali (come a Manchester e Bradford). Anche circa 150 sale cinema trasmetteranno i funerali di Elisabetta II in diretta. A Londra ci sarà circa un milione di persone, secondo le stime delle autorità britanniche, per dare l’ultimo saluto alla sovrana