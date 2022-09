Clamoroso leak svela tutto su GTA 6: tante foto e video di come sarà il nuovo titolo – Spoiler

Un’autenticata spoilerata, proprio come va tanto di moda di questi periodi tech. Uno dei giochi più famosi e attesi da tanti player del mondo del gaming potrebbe non avere più segreti.

Grand Theft Auto, o più semplicemente GTA, per fare prima, è un action-adventure a mondo aperto popolarissimo nel mondo del gaming, sviluppato da Rockstar North e Rockstar Leeds, che vanta un’esperienza venticinquennale, ormai.

Il player controlla un fuorilegge e la sua ascesa nella criminalità organizzata; l’espressione Grand Theft Auto è infatti diffusa negli Stati Uniti d’America per indicare il furto aggravato di veicoli, crimine molto comune nei primi titoli. Una saga tanto seguita quanto remunerativa, visto che la serie lo scorso risulta aver venduto 380 milioni di copie. Numeri da aggiornare.

Niente malware: è uno spoiler in piena regola

Già, un’enorme perdita di GTA 6 svela oltre 90 video e screenshot pubblicati online dall’hacker di Uber, un hacker di 18 anni che afferma di essere lui l’autore della violazione di Uber. Se siano legittimi o meno, non v’è certezza. Ma gran parte di quanto mostrato conferma le precedenti ipotesi sul noto videogame: dialoghi e filmati sembrano essere proprio made in Rockstar.

Un file zip è stato pubblicato su GTAForum di recente, con il messaggio: “Ecco 90 filmati/clip di GTA 6. È possibile che potrei perdere presto più dati, codice sorgente di GTA 5 e 6 e risorse, build di test di GTA 6”.

Fugati anche i dubbi che il fila scaricabile abbia dentro un malware, ma i player possono dormire sonno tranquilli, non c’è nulla di malevole. Il video lanciato online mostra un personaggio controllato dal giocatore chiamato Luciaro che rapina una tavola calda insieme a qualcuno chiamato Jason, mentre un timer fa il conto alla rovescia per l’arrivo della polizia. Sembra un po’ grezzo, con alcuni segnaposto, ritagli e trame mancanti, ma è una build di test per sviluppatori. E quindi tutto rientra nella normalità. Consuetudine.

Le indiscrezioni già affermavano che il GTA 6 presenterà aumenterà il numero dei protagonisti, compresa un inedito personaggio femminile. Aumenteranno anche le città, con annessa Vice City; il V.C.P.D. sull’auto della polizia nel video suggerisce che si tornerà nella location in stile Miami. Alcuni dei filmati aggiungono anche autenticità a questa perdita. Presentano quelli che sembrano attori professionisti e il tipo di dialogo che si associa immediatamente a un gioco GTA. Insomma, un spoiler in piena regola.